언론인 줄소환에 “가짜뉴스” 맹비난···선거 목전 ‘언론 때리기’ 불붙인 트럼프

도널드 트럼프 미국 행정부가 중간선거를 앞두고 또다시 언론과의 전면전에 나섰다. 법무부는 대통령 전용기 보안 문제를 보도한 기자들에게 소환장을 보냈고, 도널드 트럼프 미국 대통령은 소셜미디어에 연달아 비판적 언론·언론인을 공격하는 글을 올렸다.

AP통신 등은 11일(현지시간) 미 법무부가 카타르가 미국에 제공한 새 대통령 전용기의 보안 문제를 보도한 뉴욕타임스(NYT) 기자 4명에게 연방 대배심 출석을 요구하는 소환장을 발부했다고 보도했다. 다음 주 뉴욕 맨해튼 연방 대배심에서 증언하라는 취지다. 일부 소환장은 연방 수사관이 기자들의 자택을 찾아 직접 전달한 것으로 알려졌다.

앞서 NYT는 익명의 정부 관계자들을 인용해 새 전용기에 보안 문제가 있으며, 이러한 이유로 트럼프 대통령이 북대서양조약기구(나토) 정상회의를 마치고 귀국할 때 기존 구형 에어포스원을 이용했다고 보도했다. 카타르가 제공한 신형 전용기에 대미사일 방어체계 등 보안 장비가 구비되지 않아 기존 전용기 이용을 비밀경호국이 권고했다는 것이다.

트럼프 행정부는 해당 보도가 기밀 유출이라고 주장했다. 법무부는 “수사 대상은 기자가 아니라 국가기밀을 언론에 유출한 공무원”이라며 “언론 역할을 존중하지만 국가안보 관련 기밀 유출은 반드시 수사해야 한다”고 밝혔다.

백악관의 의중이 실린 조치라는 관측도 나온다. CNN은 캐시 파텔 연방수사국(FBI) 국장이 트럼프 대통령과 직접 통화하며 수사 진행 상황을 논의한 후 기자 증언 요구가 내려졌다고 전했다. 트럼프 대통령이 NYT 보도에 크게 격분했다는 보도도 나왔다.

NYT는 “연방 수사관이 기자들의 집 앞까지 찾아온 것은 헌법과 언론 자유를 믿는 모든 미국인에게 충격”이라며 강하게 반발했다. 언론자유를 위한 기자위원회(RCFP)는 “기자를 대배심에 세우는 것은 언론 독립을 보호해온 법무부의 오랜 관행을 깨는 일”이라고 지적했다. 표현의자유재단(FIRE)은 “언론인과 내부고발자 모두에게 위축 효과를 초래할 것”이라고 비판했다.

트럼프 대통령도 언론 비판의 전면에 나섰다. 오는 11월 중간선거를 앞두고 언론을 ‘가짜뉴스’의 진원지이자 정치적 적으로 규정하며 지지층 결집에 나선 것으로 풀이된다. 이날 트럼프 대통령은 매기 하버먼 NYT 기자를 콕 집어 공격했다. 하버먼은 최근 트럼프 대통령이 나토 정상회의에서 ‘이란 이슬람공화국’을 “일본 이슬람공화국”으로 잘못 말한 사례를 언급하며 “행정부 안에서 그의 건강 상태는 블랙박스와 같다”고 지적했다.

이에 트럼프 대통령은 “매곳 해거먼(Maggot Hagerman)은 10년 동안 나에 대한 거짓 보도로 먹고살았다. 패배자”라고 비난했다. 구더기라는 뜻의 매곳(maggot)과 마녀·노파를 뜻하는 해그(hag)를 넣어 의도적으로 기자의 이름을 다르게 쓴 것이다.

트럼프 대통령은 자신에게 비판적인 언론사를 열거하며 맹비난했다. 그는 이날 트루스소셜에 “몰락한 뉴욕타임스, 길을 잃은 월스트리트 저널, 아무도 보지 않아서 MSNOW로 이름을 바꾼 MSN, 역사상 최악의 무명 앵커들을 거느린 무지한 CNN, 그리고 ABC·CBS·NBC 가짜 뉴스 3사까지. 이 모든 언론사는 폭락하고 있다”며 “대중은 그들이 ‘가짜 뉴스’라는 것을 알기 때문”이라고 말했다.