오늘의 인사-국무조정실 외

■국무조정실·국무총리비서실 ◇실장급 △정무실장 서은숙 △공보실장 박홍환
■산업통상부 ◇국장급 승진 △신통상전략지원관 김장희 ◇과장급 승진 △국가기술표준원 생활제품어린이안전과장 김은하 △무역위원회 산업피해조사과장 이길준 ◇과장급 전보 △무역위원회 무역구제정책과장 류동희
■국토교통부 ◇국장급 전보 △토지정책관 신윤근 ◇과장급 전보 △민간임대정책과장 양종호 △건설안전과장 이창훈 △첨단물류과장 박동주
■성평등가족부 ◇국장급 승진 △고용평등정책관 일반직고위공무원 김민아
■기후에너지환경부 ◇국장급 전보 △수도권대기환경청장 배연진 ◇과장급 전보 △물환경정책관실 물환경정책과장 이주창
■식품의약품안전처 ◇전보 △사이버조사팀장 이종식 △기획조정관실 고객지원담당관 정영숙 △경인지방식품의약품안전청 시험분석센터장 박성관
■국세청 ◇고위공무원 전보 △국세청 조사국장 이성글 △서울지방국세청 조사1국장 김태호 △서울지방국세청 조사2국장 박병환 △서울지방국세청 조사3국장 김용완 △중부지방국세청 성실납세지원국장 최종환 △중부지방국세청 조사1국장 윤창복 ◇고위공무원 승진 △국세청 정보화관리관 남우창 △국세청 국제조세관리관 류충선 △국세청 개인납세국장 고영일 △서울지방국세청 송무국장 김휘영 △서울지방국세청 조사4국장 김영상 △중부지방국세청 조사3국장 한지웅 △부산지방국세청 성실납세지원국장 황동수 △부산지방국세청 조사1국장 반재훈 ◇부이사관 전보 △중부지방국세청 감사관 김상범 △분당세무서장 박찬욱 △인천지방국세청 조사1국장 오미순 △국세청 윤순상 ◇과장급 전보 △국세청 세원정보과장 김태훈 △부산지방국세청 감사관 이상걸 △부산지방국세청 납세자보호담당관 이철경
■농촌진흥청 ◇고위공무원(직위 승진) △농촌지원국장 노형일 △국립농업과학원 농업생명자원부장 옥현충 △국립식량과학원 밭작물개발부장 고지연 ◇고위공무원(전보) △국립농업과학원 농업환경부장 정병우
■질병관리청 ◇국장급 승진 △만성질환관리국 건강위해대응관 최종희 ◇과장급 전보 △만성질환관리국 건강위해대응관실 손상예방정책과장 안윤진
■방송미디어통신위원회 ◇일반직 고위공무원 승진 △방송정책국장 장대호
■한국환경산업기술원 ◇상임이사 임명 △환경기술산업본부장 김영식 △친환경안전본부장 석승우 ◇처장급 승진 △환경보건처장 이기철 △친환경생활처장 손동엽 ◇실장급 전보 △감사실장 유난미 △경영지원실장 김영윤 △미래순환자원기술실장 김재석 △환경피해예방실장 이경희 △석면피해구제실장 홍석정
■한국수출입은행 ◇부서장급 승진 △ESG경영부장 양혜영 △투자금융부장 김태범 △자금운용실장 양동철 △MDB사업부장 하원석 △남북기금사업1부장 채승철 △법무지원부장 박상현 △공급망안정화기금사업부장 김윤석 △경협평가부장 김유신 △구미출장소장 이진 △청주지점장 조윤경 ◇부서장급 신규 보임 △기업구조개선부장 조중현 △리스크관리부장 이주안 △안전운영부장 한종수 △정보시스템부장 박진태 △여수출장소장 서밀희 ◇부서장급 전보 등 △PF사업관리부장 서희정 △강남수출중소기업지원센터장 이진기 △글로벌사업개발부장 양구정 △남북기금사업2부장 장우영 △여신감리실장 임경섭 △여신심사본부장 심재선 △신용평가부장 이성호 △동남·대경권역본부장 이원형(부산지점장 겸임) △호남권역본부장 조정화(광주지점장 겸임) △중부·강원권역본부장 이연희(대전지점장 겸임) △울산지점장 이상원 △전주지점장 김용국 ◇팀장급 승진 △여신총괄부 조선협력지원반장 이재경 △혁신성장금융3부 바이오산업팀장 서문근영 △남북기금총괄부 기금기획팀장 진민정 △정보시스템부 IT공급망기금팀장 김상곤 △신용평가부 신용평가팀장 장지은 △경협평가부 환경사회기후팀장 양정우 △해양금융본부 조선협력팀장 서동우 △인천지점 부지점장 김은정 △수은아주금융유한공사 장효욱
■IBK투자증권 ◇임원 신규선임 △경영총괄(CCO) 권용대 △생산적금융 총괄 김병훈
■하나은행 ◇지점장 승진 △영도 전병탁 ◇부장 전보 △IT제휴개발부 박도영 △IT기획부 정재안
■건국대 ◇글로컬캠퍼스 △의학전문대학원장 겸 의과대학장 송기호