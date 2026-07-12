“다 반값이네” 파산 위기 홈플러스에 몰려든 사람들···남은 1주 극적 반전 가능할까

대형마트 의무휴업일 앞둔 토요일 할인 품목 구입하려는 고객 북적 입점 업체들은 곳곳 폐업 안내문 최소 2000억 긴급 조달 방안에 대주주·최대 채권자 입장 평행선 오는 20일 즉시항고 기한 앞두고 노동자들은 최후의 투쟁 준비 중

“일단은 다음주 월요일(13일)도 영업을 하는 걸로 돼 있는데, 정확히 (지침이) 내려온 게 없어서 저희도 잘 모르겠습니다.”

지난 11일 찾은 홈플러스 서울 강서점의 한 직원은 빈 카트들을 옮기느라 흐르는 땀을 연신 닦아내며 이렇게 말했다. 업계에선 대형마트 의무휴업일(12일) 전날인 이날이 홈플러스의 마지막 영업일이 될 수 있다는 얘기가 돌던 터였다.

홈플러스는 지난해 하반기부터 상품 공급이 불안정해지며 매대 곳곳이 비어 매장을 찾는 손님이 급감했다. 그런데 며칠 전부터 다시 손님이 몰려들고 있다. 홈플러스가 최근 전 품목 50% 이상 할인 행사에 나섰기 때문이다. 유통업계에선 서울회생법원이 지난 3일 회생절차 폐지를 결정하며 파산 가능성이 높아지자 홈플러스가 사실상 재고 정리에 들어간 것으로 본다.

이날 홈플러스 본사가 있는 강서점도 계산대에 긴 줄이 이어졌다. 이곳은 지난 5월 전체 104개 매장 중 37곳이 휴점한 뒤 지난달 폐점을 결정한 와중에도 살아남은 67곳 중 한 곳이다.

손님들은 텅빈 매대 사이에 아직 남아있던 냉동피자, 얼음, 파스타면 등을 뭉텅이로 집어 카트에 담았다. 홈플러스 자체 브랜드(PB) 상품들이다. 침구류, 양말·속옷 등 의류, 슬리퍼, 화장품 등 매대 앞에도 사람이 많이 모였다. 완구류만 카트가 넘치도록 담은 남성도 있었다. 한 중년부부는 “가전도 반값이네”라며 전자제품들을 둘러봤다. 매장 내 안경점에도 할인에 몰려든 사람들로 복잡했다.

인력이 부족해서인지 매장은 제대로 관리되지 않고 있었다. 얼마 남지 않은 분유와 기저귀는 빈 박스와 뒤섞여있었고, 사람들이 집었다가 아무 데나 내려놓은 상품이 곳곳에 있었다. 출입구에선 도난방지 경보가 여러 차례 울렸지만 신경 쓰는 직원은 아무도 없었다.

상품 공급이 끊기고 상당수 직원이 퇴직·휴직을 하며 일터를 떠났다. 이대로라면 매장 문을 열더라도 정상적인 영업은 어려워 보였다. 다른 일부 매장은 전기요금 미납으로 이미 단전이 예고됐다. 홈플러스는 지난 1일부터 온라인 당일배송 서비스인 ‘매직배송’도 중단했다.

강서점 내 임대매장은 몇 달 만에 몰린 손님에 잠시 활기를 띠는 듯했지만, 그 옆으로 이미 폐업한 식당 등의 모습이 여럿 보였다. 한 의류매장은 ‘7월15일까지만 영업한다’는 안내문을 입구에 붙여놨다. 매장 밖에는 홈플러스 노동자들이 운영 정상화를 호소하며 ‘홈플러스를 망가뜨린 MBK를 처벌하라’ ‘이재명 대통령님 약속을 지켜주세요’라고 적은 팻말이 땡볕 아래 가로수에 매달려 있었다.

당장 급한 불을 끄는 길은 홈플러스가 즉시항고 기한인 오는 20일까지 최소 2000억원 규모의 긴급운영자금(DIP) 조달 가능성을 법원에 밝히는 방법뿐이다. 이것 없이는 파산 절차로 넘어갈 가능성이 크다. 하지만 대주주인 MBK파트너스는 추가로 자금을 투입하기 어렵다며 최대 채권자인 메리츠금융그룹이 2000억원을 지원하면 이 중 1000억원에 대해 연대보증을 서는 것만 가능하다는 입장이다. 반면 메리츠는 김병주 MBK 회장의 보증을 전제로 한 1000억원 대출 외에 추가 지원은 절대 불가하다고 맞선다. 유통업계 관계자는 “메리츠와 MBK는 홈플러스가 청산돼도 크게 손해 볼 게 없다고 판단했을 것”이라고 말했다.

양측의 입장이 평행선을 달리고 정부 또한 사태를 사실상 관망하면서 홈플러스가 되살아날 거란 희망은 갈수록 옅어지고 있다. 메리츠의 경우 담보로 잡고 있는 60여개 점포를 처분해 원리금을 전액 회수할 수 있을 것으로 예상된다. 반면 홈플러스 직영 노동자와 협력업체 노동자 등 약 2만명 이상이 일자리를 잃게 되고, 납품업체, 입점업체, 전자단기사채 투자자 등은 납품대금, 보증금, 투자금 등 회수에 어려움을 겪게 될 것으로 보인다.

노동자들은 최후의 투쟁을 준비하고 있다. 마트노조 홈플러스지부는 오는 15일 MBK 본사와 청와대 앞에서 ‘홈플러스 살리기 국민대회’를 각각 연다. 오는 14일엔 김광일 MBK 부회장과 면담한다. 홈플러스지부는 정부가 홈플러스 파산 뒤 수천억원을 투입할 게 아니라 지금 당장 부족한 1000억원을 지원해야 한다고 촉구했다. 안수용 지부장은 “회사가 무너진 뒤 국민 혈세로 뒤처리할 게 아니라 지금 무너지지 않게 살리는 것이 정부의 진짜 책임”이라고 말했다.