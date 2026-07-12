다시 닫히는 호르무즈 해협…예의주시하는 정부

“호르무즈 정상화에 시간 더 걸릴 것”

종전 양해각서(MOU) 협상 파행 이후 미국과 이란 간 중동전쟁의 양상이 격화하고 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 다시 호르무즈 해협 봉쇄를 선언하자 정부도 상황을 예의주시하고 있다.

산업통상부 고위 관계자는 12일 기자와 통화하면서 “계속 중동 상황을 모니터링하고 있다”며 “호르무즈의 경우 그동안 개방돼 있었다고 해도 해협 안쪽에 있던 선박이 나온 것으로, 자유롭게 통항하는 상황은 아니어서 당장 큰 상황 변화가 있다고는 보기 어렵다. 다만 호르무즈 통항이 정상화하는 데 시간이 훨씬 더 많이 걸릴 수는 있다고 본다”고 말했다.

일단 멈출 것 같던 전쟁 상황이 다시 격화하면서 정부와 산업계로선 석유 가격 변동에 긴장하는 분위기다. 상황이 악화되면 현재 4주인 석유 최고가격 조정 주기가 짧아질 수 있다는 전망도 나온다. 산업부 고위 관계자는 “상황이 더 악화하면 당연히 조정할 수밖에 없다”며 “다만 지금은 지켜보고 있다”고 말했다.

정부는 국제 유가와 국내·외 석유제품 가격 동향, 나프타 등 수급 상황을 전하는 산업부 ‘중동전쟁 대응 본부’ 일일 브리핑 재개도 검토하고 있다. 또 다른 산업부 관계자는 “중동 상황에 따라 일일 브리핑을 다시 시작하는 것도 검토하고 있다”고 말했다. 중동전쟁 대응 본부 일일 브리핑은 전쟁 초기 매일 진행하다가 휴전 상황에 접어들며 주 2회 서면으로 진행했고, 지난 2일을 마지막으로 브리핑을 하지 않았다.

최근 중동전쟁이 악화하고 있지만 주유소 공급가 상한을 정한 석유 최고가격 영향으로 국내 주유소 평균 판매가는 내림세를 보였다. 한국석유공사 유가 정보 사이트 오피넷을 보면, 이날 오후 4시 기준 전국 평균 휘발유 판매가는 전날보다 0.82원 내린 1880.51원으로 집계됐다. 경유는 전날보다 1.22원 내려간 1865.99원이었다.