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본문 요약

대형 글로벌 지식재산권 작품 인기에 힘입어 올해 상반기 연극 티켓 판매액이 전년 동기 대비 2배 이상 급증했다.

예술경영지원센터는 1분기 보고서에서 "해당 작품은 높은 티켓 가격에도 흥행에 성공, '연극은 저렴한 장르'라는 고정관념을 깨고 고가 연극시장 개척 가능성을 처음으로 실증했다"고 분석했다.

이어 "연극 시장 티켓 판매액은 상위 10개 공연에 집중됐다"며 "대형 공연이 만들어낸 성장은 소극장 연극 시장으로 파급되지 않은 것으로 보인다"고 지적했다.

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상반기 연극 티켓 판매액 전년 2배 ‘역대 최고치’···글로벌 IP 대작이 견인

입력 2026.07.12 16:19

수정 2026.07.12 16:40

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  • 노정연 기자

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연극 <센과 치히로의 행방불명>에서는 ‘가오나시’와 같은 원작 인기 캐릭터들을 무대에 그대로 재현한다. TOHO Theatrical Dept. 제공

연극 <센과 치히로의 행방불명>에서는 ‘가오나시’와 같은 원작 인기 캐릭터들을 무대에 그대로 재현한다. TOHO Theatrical Dept. 제공

대형 글로벌 지식재산권(IP) 작품 인기에 힘입어 올해 상반기 연극 티켓 판매액이 전년 동기 대비 2배 이상 급증했다.

12일 공연예술통합전산망(KOPIS)에 따르면 올해 1∼6월 연극 장르 총 티켓 판매액은 약 759억원으로 집계됐다. 이는 지난해 같은 기간(370억2000만원)의 두 배를 넘은 수치로, KOPIS에서 확인 가능한 첫 집계인 2014년 이후 최고치다.

상반기 연극 티켓 판매액은 2021년 115억6000만원, 2022년 172억1000만원, 2023년 332억9000만원, 2024년 342억6000만원으로 최근 들어 매년 최고치를 경신해 왔다. 하지만 두 배 이상의 큰 폭으로 성장한 것은 이례적이다.

티켓 가격이 비싼 글로벌 IP 기반 대형 작품의 흥행이 성장을 견인한 것으로 분석된다.

지난 11일 KOPIS 기준 연극 분야에서 올해 총 티켓 예매액이 가장 컸던 작품은 일본 작품인 <센과 치히로의 행방불명> 오리지널 투어 서울 공연이었다. 2위는 영국에서 초연된 해외 라이선스 작 <라이프 오브 파이> 서울 공연이었다.

각각 예술의전당, GS아트센터 등 대극장에서 공연한 두 작품의 티켓 가격은 9만∼19만원, 6만∼16만원으로 높은 편이었다. 반면 총 티켓예매액 3위를 기록한 한국 연극 <불란서 금고>는 5만5000원∼7만7000원, 4위 <베니스의 상인>은 4만4000원∼11만원이었다.

예술경영지원센터는 1분기 보고서에서 “해당 작품은 높은 티켓 가격에도 흥행에 성공, ‘연극은 저렴한 장르’라는 고정관념을 깨고 고가 연극시장 개척 가능성을 처음으로 실증했다”고 분석했다. 이어 “연극 시장 티켓 판매액은 상위 10개 공연에 집중됐다”며 “대형 공연이 만들어낸 성장은 소극장 연극 시장으로 파급되지 않은 것으로 보인다”고 지적했다.

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