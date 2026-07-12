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‘10년 만의 호남 출신’ 노경필 신임 행정처장, 대법관 제청 물꼬 틀까

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본문 요약

노경필 대법관이 오는 14일 대법원 신임 법원행정처장으로 취임한다.

넉달 만에 법원의 대외업무를 맡는 법원행정처장 자리가 채워지면서, 노태악 전 대법관의 후임 대법관 인선이 늦어지는 문제도 해소될 수 있을지 관심이 쏠린다.

대법원은 지난 10일 노경필 대법관을 신임 법원행정처장으로 임명한다고 밝혔다.

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‘10년 만의 호남 출신’ 노경필 신임 행정처장, 대법관 제청 물꼬 틀까

입력 2026.07.12 16:32

수정 2026.07.12 16:44

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  • 임현경 기자

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인선 늦어지면 재판업무 부담될 수도

지난해 3월 대법원 전원합의체 선고 당시 노경필 대법관 모습. 연합뉴스

지난해 3월 대법원 전원합의체 선고 당시 노경필 대법관 모습. 연합뉴스

노경필 대법관이 오는 14일 대법원 신임 법원행정처장으로 취임한다. 넉달 만에 법원의 대외업무를 맡는 법원행정처장 자리가 채워지면서, 노태악 전 대법관의 후임 대법관 인선이 늦어지는 문제도 해소될 수 있을지 관심이 쏠린다.

대법원은 지난 10일 노경필 대법관을 신임 법원행정처장으로 임명한다고 밝혔다. 노 대법관은 오는 14일 취임해 법원행정처 업무를 시작한다. 행정처장은 대법원장의 지시를 받아 전국 법원 인사와 예산을 총괄하고, 국회 참석 등 대외업무도 맡는다. 행정처장은 대법원장이 현직 대법관 가운데 한명을 임명하고 재임 중 재판 업무를 보지 않는다.

대법원은 노 대법관이 참여한 윤석열 전 대통령의 ‘체포방해’ 등 혐의 사건 대법원 판결이 나온 다음날 이번 인사를 발표했다. 노 대법관이 자신의 재판부에서 심리하던 주요 사건을 마무리한 뒤 행정처장으로 자리를 옮긴 것으로 풀이된다. 박영재 대법관이 지난 2월 행정처장직에서 물러난 지 넉달 만에 후임 인선이 이뤄졌다.

대법원은 노 대법관을 행정처장으로 임명하면서 “경청과 포용의 리더십으로 법원 구성원들로부터 신망이 두텁고 사회 각계와의 소통을 통해 국민을 위한 신속하고 공정한 사법제도를 구현하고 사법부에 대한 국민의 신뢰를 높이는 데 기여할 적임자”라고 설명했다.

노 대법관이 후임 대법관 제청 교착 문제를 풀기 위한 여권과의 가교 역할을 할 수 있다는 관측이 나온다. 대법원과 청와대 이견으로 인해 지난 3월 퇴임한 노태악 전 대법관의 후임 제청이 이뤄지지 않고 있다. 노 대법관은 전남 해남 출신으로, 호남 출신이 법원행정처장을 맡는 건 고영한 전 대법관 이후 10년 만이다. 법원 내부에서는 “대법원이 호남 출신 행정처장을 통해 대법관 제청 교착 상태를 해소하기 위한 여권과의 소통을 시도하려는 것으로 볼 수 있지 않겠느냐”는 해석이 나온다. 하반기 국회 원 구성에 따라 법사위원장과 위원들이 바뀌는 점도 제청 관련 협의에 물꼬를 틀 수 있을지 주목되는 지점이다.

신임 행정처장이 임명된 상태에서 후임 대법관 인선까지 지연된다면, 대법관 공석으로 인한 재판 업무 부담이 커질 수 있다. 대법원 재판부(소부)는 총 3개로, 소부당 대법관 네명으로 구성된다. 노 대법관이 이번에 행정처장으로 가면서 대법원 3부는 세명으로 줄었다. 여기에 오는 9월 같은 재판부에 있는 이흥구 대법관이 퇴임하면 소부 하나가 멈추게 되기 때문에 재판부 조정이 불가피해진다.

행정처장직을 대행해 온 기우종 행정처 차장은 지난 8일 국회 법사위 전체회의에서 “대법관 제청을 대체 언제 할 거냐”는 더불어민주당 의원들의 질의에 “협의가 전혀 없었다는 말씀은 아니지만, 노력하도록 하겠다”고 답변했다.

영문번역(English Translation)
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