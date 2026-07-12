‘음모론자들의 순례지’ 된 찰리 커크 암살 캠퍼스···추모와 트라우마 사이 갈등

NYT “유타밸리대에 매일 광객 몰려 기도하고 생중계” 일부 기념물 설치 요구에 대학 측 위원회 꾸려 검토 중 “논란의 인물” “다시 떠올리고 싶지 않아” 거센 반발도

미국 보수 활동가 찰리 커크가 암살된 유타밸리대학교가 사건 이후 이른바 ‘순례지’가 되면서 추모 방식을 둘러싼 갈등이 이어지고 있다.

뉴욕타임스(NYT)는 11일(현지시간) 커크가 숨진 유타주 오럼의 유타밸리대에 지금도 매일 방문객들이 찾아온다고 보도했다. 이들은 커크가 총격을 당한 광장에서 기도하거나 사진을 찍고, 약 120m 떨어진 학생회관 옥상을 바라보며 당시 저격 지점을 확인하고 있다. 일부는 이를 온라인으로 생중계한다. NYT는 “이 캠퍼스는 순례지가 됐고, 음모론자와 암살 사건을 찾아다니는 관광객이 몰리고 있다”고 전했다.

커크는 보수 청년단체 ‘터닝포인트 USA’의 창립자로, 도널드 트럼프 미국 대통령의 핵심 지지 세력으로 활동했다. 그는 지난해 9월 교내 야외 토론회 도중 타일러 로빈슨(23)의 총격을 받고 숨졌다.

커크를 기리는 공간을 남겨야 한다는 요구도 적지 않다. 학교 측은 기념물 설치 여부를 논의하기 위한 위원회를 꾸려 여러 방안을 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

다만 학교는 사건 현장을 상징화하지 않겠다는 입장이다. 학교 측은 사건 직후 설치됐던 임시 추모 공간과 대형 성조기를 철거했고, 총격이 벌어진 광장은 화단과 보도로 새롭게 정비했다. 웨인 보트 총장 대행은 NYT에 “우리는 비극 자체가 아니라, 비극에 어떻게 대응했는지로 기억되길 바란다”라고 말했다.

진보 성향 학생단체는 공식 기념물 설치에 반대하고 있다. 커크는 생전 경찰의 과잉 진압으로 숨진 흑인 조지 플로이드를 비하하고 흑인 조종사의 능력을 문제 삼는 발언 등으로 비판받았다. 또 “이슬람은 좌파가 미국 목을 베는 데 쓰는 칼”, “프라이드 행사는 미국의 도덕적 타락을 보여주는 증거”, “동성애는 사회를 파괴한다”는 등의 발언으로 여러 차례 논란을 빚었다.

기념물이 총격 사건을 직접 겪은 학생·교직원의 트라우마를 자극한다는 비판도 있다. 당시 학생들은 총성이 울린 직후 건물 안으로 대피해 장시간 봉쇄됐고, 이후 상담 치료를 받거나 학교를 떠난 사례도 적지 않았다고 NYT는 전했다. 한 학생 상담 담당자는 “이제는 더 이상 그날을 계속 떠올리고 싶지 않다”며 “학교가 앞으로 나아가야 할 때”라고 말했다.