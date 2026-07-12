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본문 요약

이란 혁명수비대가 호르무즈 해협을 전면 봉쇄하고, 신임 최고지도자가 '복수'를 천명하는 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령에 대한 암살 시도설까지 불거지며 미·이란 양해각서가 사실상 파행 국면에 접어들었다.

특히 해협 통항을 다룬 5조에 대해 미국은 자유통행, 이란은 이란의 통제권 보장으로 각각 다르게 해석했다.

호르무즈해협 상선 피격과 미국의 공습·이란의 보복이 반복되는 배경에는 지난 6월 맺어진 종전 양해각서의 안전 통항 보장 조항이 처음부터 강제력 없는 선언적 조항에 불과했기 때문이란 지적이 나온다.

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‘제재 해제’보다 중요한 호르무즈해협?···복수 선언에 암살설까지, MOU 파행 맞았나

입력 2026.07.12 16:49

  • 전현진 기자

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미군 중부사령부(CENTCOM)가 11일(현지시간) 이란에 대한 공습을 감행하며 함정에서 미사일을 발사하고 있다. 중부사령부|로이터연합뉴스

미군 중부사령부(CENTCOM)가 11일(현지시간) 이란에 대한 공습을 감행하며 함정에서 미사일을 발사하고 있다. 중부사령부|로이터연합뉴스

이란 혁명수비대(IRGC)가 호르무즈 해협을 전면 봉쇄하고, 신임 최고지도자가 ‘복수’를 천명하는 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령에 대한 암살 시도설까지 불거지며 미·이란 양해각서(MOU)가 사실상 파행 국면에 접어들었다.

월스트리트저널(WSJ)은 11일(현지시간) 이란이 지난 2월 미국·이스라엘과의 전쟁에서 양측이 목표를 달성하지 못했다고 자평하며 스스로를 역내 패권국으로 규정, 호르무즈 해협 통제권을 영구화해 새로운 “팍스 이라니카(이란 주도의 중동 질서)”를 구축하려 한다고 분석했다.

미국과 이란은 휴전 이후에도 지난달 서명한 MOU를 서로 다르게 해석하며 상대에게 ‘MOU 위반’반‘이라고 주장해왔다. 특히 해협 통항을 다룬 5조에 대해 미국은 자유통행, 이란은 이란의 통제권 보장으로 각각 다르게 해석했다.

“호르무즈 안전 통항 최선의 노력”···선언뿐인 MOU 허점에 휴전 흔들리나

호르무즈해협 상선 피격과 미국의 공습·이란의 보복이 반복되는 배경에는 지난 6월 맺어진 종전 양해각서(MOU)의 안전 통항 보장 조항이 처음부터 강제력 없는 선언적 조항에 불과했기 때문이란 지적이 나온다. 뉴욕타임스(NYT)는 7일(현지시간) 호르무즈해협에서 카타르 액화천연가스(LNG) 운반선과 사우디 유조선 등 3척이 잇따라 피격됐다고 전했다. 미 ...

https://www.khan.co.kr/article/202607081610001

에브라힘 아지지 이란 의회 국가안보위원장은 “호르무즈 해협은 미국의 위협이 아닌 ‘이란식 조치’로만 열릴 것”이라고 밝혔다. WSJ은 이란이 수백억 달러 규모의 미국 제재 완화보다 해협 통제권 확보를 더 우선시하고 있다고 짚었다. 카림 사드자드푸어 카네기국제평화재단 이란전문가는 “이란이 이 전쟁에서 얻은 교훈은 이웃 국가를 위협하고 해협을 봉쇄해 유가를 끌어올리는 강압으로 양보를 받아낼 수 있다는 것”이라고 지적했다.

IRGC 해군은 이날 “외국 세력의 간섭으로 비승인 항로를 이용하려 한 화물선이 경고 사격을 받아 정선됐다”며 “미국의 이 지역 개입이 끝날 때까지 호르무즈 해협은 추가 통보가 있을 때까지 폐쇄되며 어떤 선박도 통항을 허용하지 않는다”고 선언했다.

이란 내부에서도 MOU를 두고 협상파와 강경파 사이에 갈등이 있다는 추정도 나온다. CBS뉴스는 미 정부 당국자를 인용해 이란 협상 관계자들이 비공식적으로 유조선 공격이 “실수”였으며 협상을 저해하려는 강경파 “일탈 분파”의 소행이라고 해명했다고 보도했다. 소수 강경파의 일탈이라는 주장은 협상 동력을 끊지 않기 위한 시도로 보인다.

10일(현지시간) 이란 시아파 성지인 마슈하드의 이맘 레자 사원에 아야톨라 알리 하메네이와 그의 가족들의 시신이 안치돼 있다. 이란최고지도자사무실|AFP연합뉴스

10일(현지시간) 이란 시아파 성지인 마슈하드의 이맘 레자 사원에 아야톨라 알리 하메네이와 그의 가족들의 시신이 안치돼 있다. 이란최고지도자사무실|AFP연합뉴스

다만 알자지라는 아야톨라 알리 하메네이의 장례식을 거치며 강경파 목소리가 급속히 커지고 있다고 전했다. 이란 시아파 성지인 마슈하드에서 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장 겸 대미 협상 수석대표 등 협상 관계자들이 배석한 가운데 진행된 알리 하메네이의 안장식에서 군중은 “적과의 협상은 조국에 대한 배신”이라고 외쳤다. 부상 등을 이유로 모습을 드러내지 않고 있는 모즈타바 하메네이 신임 최고지도자는 성명을 통해 “당신의 순결한 피와 두 전쟁의 모든 순교자의 피에 복수할 것을 맹세한다”고 밝혔다.

트럼프 대통령에 대한 암살 시도설도 분위기를 악화시켰다. WSJ은 9일 이스라엘이 이란의 트럼프 암살 시도 계획을 담은 새로운 첩보를 미국 측에 전달했다고 보도했다. 트럼프 대통령은 자신의 트루스소셜에 “미사일 1000발이 이란을 겨냥해 발사 준비를 마쳤다”며 “이란이 암살을 시도하면 이란의 모든 지역을 완전히 초토화·파괴하겠다”고 경고했다.

북대서양조약기구(나토)의 지지도 미국이 강경 대응에 나선 배경으로 거론된다. 마크 뤼터 나토 사무총장은 지난 7~8일 튀르키예 앙카라에서 열린 나토 정상회의에서 이란의 상선 공격과 미국의 보복에 대해 “이란이 사실상 휴전을 위반했으며 미국의 강력한 대응이 매우 중요하다”고 밝힌 바 있다.

WSJ에 따르면 전문가들은 현 상황이 전면전 재개는 아니지만 걷잡을 수 없이 악화될 수 있다고 경고했다. 홀리 대그레스 워싱턴연구소 선임연구원은 “미국과 이란 모두 이 전쟁에서 자신이 이겼다고 믿고 있다”며 “이란은 전쟁에 대한 미국 내 여론 악화와 세계 경제 타격을 지렛대로 ‘벼랑 끝 전술’을 구사하고 있다”고 분석했다.

마크 폴리메로풀로스 전 중앙정보국(CIA) 중동 담당 고위관리는 “이란은 트럼프 대통령이 전쟁을 재개할 의지가 없다고 확신하며 압박 수위를 계속 높이고 있다”며 “미군 사상자가 발생하는 대규모 사건이 터지면 상황이 걷잡을 수 없이 악화될 수 있다”고 경고했다.

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