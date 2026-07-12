‘탈원전’ 접고 ‘감원전’ 접고 ‘원전 증설’로 향하나···“재생에너지로 반도체 감당 안 돼” 돌아선 정부

김성환 기후에너지환경부 장관이 반도체와 인공지능(AI) 산업단지 전력 공급을 이유로 추가 원자력발전소 건설 검토 필요성을 언급하면서, 기후부의 재생에너지 중심 에너지 전환 기조가 후퇴하는 것 아니냐는 우려가 나온다. 김 장관은 장관 취임 전 ‘탈원전’ 인사로 분류됐으나 취임 이후 ‘감원전’을 거쳐 최근에는 원전 증설 가능성까지 열어뒀다.

12일 취재를 종합하면 김 장관은 지난 3일 MBC 라디오 <김종배의 시선집중>에 출연해 “반도체는 24시간 전기를 안정적으로 공급해야 하는데, 재생에너지의 늘어나는 양만으로 감당하기는 만만치 않다”며 “원전을 좀 더 추가로 지어야 될지 여부에 대해서 빨리 검토를 해봐야 한다”고 말했다. ‘정기국회 전 추가 원전 건설계획이 나올 수 있냐’는 진행자의 질문에는 “그렇다”고 답했다. 전남광주통합특별시 영광군에 2기, 울산 울주군에 2기 등 총 4기의 대형 원전을 더 지을 수 있는 땅이 있다며 추가 원전 부지까지 구체적으로 거론했다.

정부는 삼성전자와 SK하이닉스가 호남지역에 조성하기로 계획한 반도체 단지에 대해서는 현재 전력망에 더해 석탄화력발전소에서 전환할 액화천연가스(LNG) 발전소까지 동원하면 전력 공급이 가능할 것으로 보고 있다. 김 장관 발언은 여기에 추가로 반도체 공장을 더 지을 경우를 전제한 답변이지만, ‘추가 원전’에 대한 언급 자체가 원전을 주요 전원으로 부각하는 행보로 평가된다.

김 장관은 장관 취임 이전에는 “탈원전 정책 기조는 거스를 수 없는 대세”라고 발언하는 등 탈원전 인사로 여겨졌다. 그러나 지난해 7월 취임 전후로 “저는 탈원전주의자가 아니라 탈탄소주의자”라고 말하는 등 태도 변화를 보였다.

윤석열 정부의 제11차 전력수급기본계획(전기본)에 포함됐던 신규 원전 2기 건설을 예정대로 추진하기로 한 직후에는 기자들과 만나 “(윤석열 정부에서) 법적으로 확정된 계획을 정부가 바뀌었다고 해서 방향을 많이 틀 수 있는 것은 아니”라고 설명했다. 이 시기에는 재생에너지 확충을 위해 “기왕 만들어진 원전을 일종의 보조에너지원으로 쓰겠다”는 ‘감원전’ 입장을 표명했던 것으로 풀이된다.

지난 3월 경향신문 인터뷰에서도 그는 윤석열 정부에서 계획한 원전 증설을 그대로 추진하게 된 배경으로 “지난 정부에서 하기로 한 원전 2개를 안 하겠다고 하면 곧바로 문재인 탈원전 시즌 2로 간다”며 “탈석탄도 못 하고 재생에너지도 못 늘리고 논쟁하다 세월이 다 갈 수도 있다고 판단해 프레임에서 벗어난 것”이라고 말했다.

그러다 최근 들어서는 추가적인 원전 증설 여부까지 거론하자 그가 강조해 온 탈탄소 에너지 대전환 목표가 기업 전력 공급 필요성에 밀려 흔들릴 수 있다는 우려가 제기되고 있다. “원자력과 재생에너지를 합리적으로 섞어서 쓰겠다”는 에너지 믹스 구상의 방점도 재생에너지에서 원자력으로 옮겨가고 있는 것 아니냐는 분석이 나온다.

실제로 최근 정부에선 원전 확대 논의가 본격화하고 있다. 기후부는 지난달 17일 신규 대형 원전과 소형모듈원자로(SMR) 건설 후보 부지로 각각 경북 영덕군과 부산 기장군을 선정했다. 지난달 29일 서남권 반도체 산업단지 계획이 발표된 이후엔 강훈식 대통령 비서실장이 “제12차 전기본에 (원전 관련 내용이) 포함될 것으로 보인다”고 언급했다. 김용범 청와대 정책실장은 지난 9일 한 언론사 포럼에서 “신규 원전도 지역이 원한다면 다 지어야 한다”고 발언했다.

그러나 이는 이재명 대통령의 기존 발언과도 결이 다르다. 이 대통령은 지난해 9월 취임 100일 기자회견에서 원전을 늘리지 않겠다는 뜻을 분명히 했다. 이 대통령은 “AI 산업에 엄청난 전력이 필요하니 원전을 더 지어야 한다는 데 맹점이 있다”며 “추가 원전 건설은 현실성이 없다”고 말했다. SMR에 대해서도 “기술개발이 아직 안 됐다”고 했다.

기후환경단체들은 정부의 ‘대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트’에 대해 다소 엇갈린 반응을 보이고 있다. 녹색연합과 에너지정의행동, 환경운동연합 등은 “기후위기와 에너지부정의를 심화시키는 계획”이라고 비판했다. 녹색연합은 “기후부가 사실상 기업 활동 지원 부처로 전락했다”며 “국토환경 보전과 개발 원칙을 제시하고 지켜지도록 관리·감독해야 할 기후부가 에너지와 용수를 공급하는 업자가 됐다”고 전면 비판했다.

환경정의와 녹색전환연구소 등은 재생에너지 원칙이 흔들리거나 주민 수용성이 경시돼서는 안 된다고 지적했다. 단체들은 “이번 발표는 기후 한계와 탄소중립 목표에 큰 위협이 될 수 있다”며 “지역 주민의 참여와 수용성, 환경적 지속가능성을 전제로 한 입지 정책이 뒤따라야 하며 기업에 대한 투자 지원은 투자 이행과 기후와 환경 책임을 전제로 이뤄져야 한다”고 말했다.

반면 에너지전환포럼은 논평을 내고 “첨단산업을 수도권 일극(一極)에 집중시키지 않고, 전력 공급 여건과 재생에너지 확대 가능성이 큰 지역으로 산업 입지를 분산하려는 정부의 정책 방향과 기업의 투자 결단을 환영한다”며 “재생에너지와 수요관리 자원을 빠르게 확대해야 한다”고 말했다.

메가 프로젝트로 인해 오는 9월 발표될 예정이었던 제12차 전기본은 수정이 불가피해졌다. 전기본 수립 총괄위원회의 수요계획소위원회 위원장인 허진 이화여대 교수는 지난달 30일 열린 국회 기후변화포럼 주최 토론회에서 “3대 메가프로젝트 발표에 따라 (전력수요 전망치를) 개선하고 보완할 예정”이라고 밝혔다. 전력 수요 예측부터 큰 변화가 생기면서 나머지 전기본 소위원회는 논의가 중단된 것으로 알려졌다. 제12차 전기본에는 2040년까지 전력을 어떻게 생산하고 공급할지 계획이 담긴다.

기후정의동맹, 녹색연합, 환경운동연합 등 환경단체는 오는 13일 3대 메가 프로젝트를 규탄하는 기자회견을 열 예정이다.