장마가 주춤해진 12일 전국 대부분 지역 낮 최고기온이 37도를 넘는 찜통더위가 기승을 부렸다. 이날 경북 경산·포항시에는 올해 첫 폭염중대경보가 내려졌다. 폭염중대경보는 하루 최고 체감온도 35도 이상이 이틀 이상 이어진 지역에서 최고 체감온도가 38도 이상이거나 최고기온 39도 이상이 하루 이상 지속될 것으로 예상될 때 발령된다. ‘극한더위’를 경고하자는 취지로 지난달 1일 도입됐다. 극한폭염에는 건강한 사람도 온열질환이 발생할 수 있는 만큼 각별한 주의가 필요하다.

흔히 온열질환은 평균 기온이 가장 높은 8월이 가장 많을 것으로 생각하기 쉽다. 그러나 질병관리청 ‘온열질환 신고현황 연보’를 보면, 신체가 더위에 적응하지 못하는 6월 말에서 7월 초 사이 환자 수가 최근 5년간 2.6배 급증하며 가파른 증가세를 보였다. 올해는 서울에서 온열질환 응급실 감시가 시작된 이래 가장 빠른 시기인 지난 5월15일 80대 남성이 온열질환으로 사망했다. 이 남성을 포함해 올 들어 지난 10일까지 온열질환 사망자는 2명, 누적 환자는 535명에 달한다.

최근 질병청이 발표한 폭염과 건강영향 분석 결과는 폭염이 고령층에게 얼마나 치명적인 재난인지를 경고한다. 체감온도가 38도에 이르면 65세 이상 고령층의 전체 사망 위험은 19%, 심혈관질환 사망 위험이 14%나 급증하는 것으로 나타났다. 실제로 지난해 온열질환 사망자 29명 가운데 62.1%가 60대 이상 고령층이었으며, 33.8%가 단순노무 종사자들이거나 야외에서 일하는 농림어업 종사자들이었다. 스스로 휴식을 챙기기 어려운 나홀로 농업 종사자들을 위해 가족과 지자체의 선제적인 개입이 긴요하다. 폭염 속 야외 노동은 젊은이들에게도 치명적인 사고로 이어질 수 있다. 안일한 인식에서 벗어나 경각심을 가져야 한다.

2024년 자연재난 사망·실종자 총 121명 중 폭염으로 인한 사망이 108명으로 가장 많았다. 폭염이 ‘침묵의 살인자’로 불리는 이유다. 정부와 지자체는 폭염이 사회적 약자에게 피해가 집중되는 가장 ‘불평등한 재난’임에 유념해 취약계층 보호에 만전을 기해야 한다. 노동당국은 야외·이동 노동자를 위한 쉼터를 확충하고, 휴게시간이 제대로 보장되는지 현장 점검에 나서야 한다. 지자체의 사회 안전망 구축과 정부 지원이 유기적으로 맞물릴 때 국민의 소중한 생명을 지킬 수 있다.