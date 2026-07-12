12·3 내란 당시 외교 채널을 통해 우방국에 불법계엄의 정당성을 강변하려 한 혐의를 받는 김태효 전 국가안보실 1차장이 구속됐다. 윤석열 정부의 외교안보 정책을 총괄하며 실세로 군림했던 인물이 계엄 1년7개월 만에 법의 심판대에 오르게 된 것은 너무나 늦은 감이 있다. 윤석열이 김 전 차장에게 계엄 선포 배경을 설명하도록 지시했는지 여부도 추가 조사가 필요하다.

서울중앙지법 부동식 내란 영장전담 부장판사는 지난 10일 김 전 차장에 대한 구속 전 피의자 심문 후 구속영장을 발부했다. 김 전 차장은 계엄 선포 직후 안보실·외교부 공무원들에게 설명자료를 주고 미국 등 우방국에 계엄을 정당화하는 메시지를 전하라고 지시한 혐의(내란 중요임무종사 등)를 받는다. 당시 메시지에는 ‘자유민주주의 수호를 위한 것이다’ ‘헌법 테두리 내에서 정치적 시위를 한 것이다’ 등 내용이 담긴 것으로 전해졌다. 김 전 차장은 계엄 해제 후 주한 미국대사와 통화하면서 ‘반국가 세력 척결을 위해 불가피했다’는 취지로 강변했다는 의혹도 제기된 상태다. 군대를 동원해 국회를 봉쇄한 헌법 유린 행위를 정당한 조치로 포장하려 한 것은 국제사회를 상대로 대한민국의 민주주의 수준을 기만한 행위나 다름없다.

김 전 차장의 신병이 확보된 만큼 계엄 선포 전후 당시 대통령의 무슨 지시가 있었고, 안보실 내부에서 어떤 모의가 있었는지 명확히 규명해야 한다. 안보실로부터 계엄 정당화 문건을 전달받은 국가정보원이 미국 중앙정보국(CIA) 측에 이를 설명했다는 의혹도 수사해야 한다. 김 전 차장의 외환 관련 의혹도 규명이 필요하다. 김 전 차장이 2023년 6월 극비 시설인 강원도 북파공작원(HID) 부대를 방문한 것에 대해 시민단체들이 “HID 등을 동원해 대북 도발을 유도하고 계엄을 정당화하려 한 계획”이라고 고발한 상태다.

윤석열 정부 당시 “중요한 것은 일본의 마음(중일마)”이라며 대일 굴욕 외교 논란을 불러온 김 전 차장은 윤석열의 정치적 동반자로 권세를 누렸다. 하지만 김 전 차장은 윤석열이 탄핵된 이후에는 계엄 선포에 대해 “대통령이 미친 줄 알았다”며 자신은 내란과 무관하다고 강변해왔다. 이번에 구속영장이 발부되면서 그의 이중적 처신도 파국을 맞게 됐으니 사필귀정이라 할 수 있다.