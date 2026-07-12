호르무즈 해협을 둘러싸고 미국과 이란 간 긴장이 다시 고조되고 있다. 도널드 트럼프 미 대통령은 지난 10일(현지시간) “휴전이 종료됐다”고 밝혔고, 이란 혁명수비대는 12일 호르무즈 해협 봉쇄를 선언했다. 양국이 지난달 17일 종전 양해각서(MOU)를 체결하며 60일간 휴전에 들어가면서 마무리되는가 싶던 전쟁이 재개될 것이란 우려도 나온다.

미국과 이란은 MOU 서명 후인 지난달 26일과 27일, 지난 7일과 8일에 이어 이날 대규모 공격을 주고받았다. 이란이 호르무즈 해협을 지나는 상선을 공격하면 미국은 이란의 군사시설을 공습하고, 이란은 다시 쿠웨이트·바레인 등 걸프국 내 미군기지를 보복 공격하는 패턴이 반복되고 있다. 미국의 공습 대상은 지난달 10여곳에서 이날 140곳으로 늘었고, 이란의 공격도 그에 비례해 확대됐다. 피트 헤그세스 미 국방장관은 “이란은 대가를 치를 것”이라고 했고, 이란 최고지도자 모즈타바 하메네이는 “미국에 대한 복수는 국민의 요구이며 반드시 이뤄질 것”이라고 하는 등 발언도 거칠어지고 있다. 미국의 이란산 원유 제재 복원, 이란의 호르무즈 해협 폐쇄로 종전 MOU도 효력을 상실해가고 있다. 미국이 호르무즈 역봉쇄를 재개하면 미·이란 전쟁은 사실상 MOU 이전으로 돌아가게 된다.

양국 충돌 배경의 핵심은 호르무즈 해협 통제권 문제다. 이란은 ‘60일 무료 통항’ 합의에도 자국이 지정한 항로를 벗어난 상선을 공격하며 호르무즈 통제권을 기정사실화하려고 한다. 미국은 호르무즈 해협의 자유로운 통항을 위협하는 행위를 받아들일 수 없다는 입장이다. 양국이 핵심 쟁점인 이란 핵 문제를 포함한 종전 협상을 자국에 유리한 방향으로 이끌기 위해 압박 수위를 높이고 있다고도 볼 수 있다. 트럼프 대통령은 “전쟁이 다시 시작되지는 않을 것”이라고 했지만 예단할 수는 없다. 종전 협상이 교착되며 무력 충돌로 이어질 가능성도 배제하기 어렵다.

양국이 MOU에 서명한 것은 전쟁 장기화가 서로에게 득 될 게 없다고 판단했기 때문일 것이다. 원유 및 에너지 원자재의 핵심 운송 통로인 호르무즈 해협이 막히면 세계 경제에도 막대한 피해를 줄 수밖에 없다. 아무쪼록 양국 모두 냉정을 찾고 종전을 위한 협상에 집중하길 당부한다.

한국으로선 고환율·고물가 상황에서 하락세였던 유가마저 다시 반등하면 국민 고통이 커질 수밖에 없다. 정부와 산업계는 ‘전쟁이 끝날 때까지 끝난 게 아니다’라는 경계심을 유지하고 에너지 공급에 차질이 빚어지지 않도록 만반의 대비를 해야 한다. 정부는 호르무즈 해협에 원유 수입의 70%가량을 의존하는 에너지 공급망을 다변화하는 노력도 지속해야 한다.