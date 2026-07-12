창간 80주년 경향신문

숫자에도 정치가 있다

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

숫자에도 정치가 있다

입력 2026.07.12 19:51

수정 2026.07.12 19:53

펼치기/접기
  • 이재임 빈곤사회연대 활동가

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가

7월이면 내년의 운명이 정해진다. 기초생활수급자들의 이야기다. 매해 7월마다 보건복지부가 주최하는 중앙생활보장위원회에서 다음해 수급비를 결정짓는 기준중위소득을 발표한다. 기준중위소득은 생계·의료급여를 정하는 기준이 되고, 나아가 각종 복지제도의 바탕이 되는 숫자다.

이 숫자는 어떻게 정해질까. 안타깝게도 어떤 근거로 기준중위소득이 결정되는지 알 수 있는 방법은 거의 없다. 중생보위는 방청은커녕 회의록조차 공개하지 않는 폐쇄적인 운영을 고집해왔다. 노사위원이 공개적으로 논쟁하는 최저임금위원회와 달리 중생보위는 비민주적인 운영으로 오랫동안 비판받아 왔다. 수급권자들은 자신들의 삶을 좌우하는 결정에 참여하지 못한 채 결과만 통보받을 뿐이다.

그런데 흥미롭게도 정부는 다른 숫자에는 훨씬 친절하다. 코스피가 몇 포인트 올랐는지, 자본시장이 얼마나 성장했는지는 매일같이 이야기하니 말이다. 경제 뉴스는 실시간으로 시장의 움직임을 중계한다.

그렇게 투자 이야기가 모두의 일상을 채운다. 그만큼 많은 사람들이 미래를 불안해한다는 증거에 가깝다. 노후와 주거, 돌봄의 책임이 개인에게 떠넘겨진 사회일수록 그렇다. 시장의 숫자가 오른다고 모두의 삶이 나아지진 않는다.

실제로 주식 자산은 소수에게 집중되어 있고, 주가가 오를수록 큰 이익을 얻는 사람들 역시 이미 상당한 금융자산을 보유해온 이들이다. 반면 월세와 공과금을 걱정하는 사람들, 생계급여와 장애인연금으로 생활하는 사람들, 일자리를 잃으면 곧바로 생존이 위협받는 사람들에게 주식시장의 상승은 좀처럼 체감되지 않는다.

그럼에도 정부는 공공서비스를 확대하고 사회보장을 강화하기보다 주식시장 활성화를 앞세운다. 정부가 시민을 권리의 주체보다 투자자의 모습으로 불러내는 만큼, 가난은 함께 해결할 사회문제가 아니라 개인이 감당해야 할 위험이 된다.

이러한 우선순위는 중생보위에서도 엿보인다. 기준중위소득은 가난한 이들의 삶을 결정하는 숫자이지만 실제 사회적 필요보다 ‘재정건전성’과 ‘예산 방어’가 우선된다. 수급권자의 생활에 필요한 비용을 기준으로 사회보장을 설계하기보다 정해진 예산안에서 가난을 관리하는 것이다. 투자자를 위한 정책은 넘쳐나지만 수급권자들은 여전히 자신들의 삶을 결정하는 회의장 밖에 서 있다. 숫자의 정치는 결국 지금의 국가가 무엇을 더 중요하게 여기는가를 보여준다.

기준중위소득은 단순한 통계값이 아니다. 누군가는 이 숫자 앞에서 자녀에게 먹일 수박을 살까 말까 고민한다. 누군가는 인슐린 주사기를 포기하고, 누군가는 고기 대신 번데기 통조림을 장바구니에 담는다. 기준중위소득은 그렇게 누군가의 식탁과 건강, 하루하루의 삶으로 이어진다.

지금 우리에게 필요한 것은 더 많은 투자 기회가 아니다. 누구도 가난 때문에 삶을 포기하지 않도록 하는 공공성과 사회보장이다. 불평등에 각자 적응하는 법을 배워야 하는 사회는 얼마나 허약한가. 우리에게 필요한 것은 적응의 기술이 아니라 불평등을 없애기 위한 상상력과 연대일지도 모른다.

생존의 숫자를 둘러싼 논의가 소수의 회의실 안에 머물러서는 안 된다. 우리의 불안과 가난한 삶을 공공연히 말하자. 그러니 먼저, 중생보위의 닫힌 문을 열자.

이재임 빈곤사회연대 활동가

이재임 빈곤사회연대 활동가

  • AD
  • AD
  • AD

연재 레터를 구독하시려면 뉴스레터 수신 동의가 필요합니다. 동의하시겠어요?

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 콘텐츠 서비스(연재, 이슈, 기자 신규 기사 알림 등)를 메일로 추천 및 안내 받을수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 〉 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

레터 구독을 취소하시겠어요?

뉴스레터 수신 동의

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

안녕하세요.

연재 레터 등록을 위해 회원님의 이메일 주소 인증이 필요합니다.

회원가입시 등록한 이메일 주소입니다. 이메일 주소 변경은 마이페이지에서 가능합니다.
이메일 주소는 회원님 본인의 이메일 주소를 입력합니다. 이메일 주소를 잘못 입력하신 경우, 인증번호가 포함된 메일이 발송되지 않습니다.
뉴스레터 수신 동의
닫기

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

로 인증메일을 발송했습니다. 아래 확인 버튼을 누르면 연재 레터 구독이 완료됩니다.

연재 레터 구독은 로그인 후 이용 가능합니다.
경향신문 홈으로 이동
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글