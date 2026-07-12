점심시간, 병원 밖에서 새소리가 크게 들렸다. 좀 이상했다. 날카로운 중저음으로 쉬지 않고 울어댔다. 천적에게 노출되기 때문에 새가 한곳에 오래 머물며 크게 우는 일은 드물다. 새가 위험에 처한 걸까? 밖을 살피려고 창문을 열자마자 울음소리가 뚝 끊겼고, 창을 닫으니 곧 다시 크게 울기 시작했다. 같은 무리에게 도움을 요청하는 것 같았다. 순간 짧은 생각이 스쳤다. 6월인 지금은 새들의 번식기였지! 자세히 보니 통로 끝 어둠 속에 작은 털 뭉치가 보였고 그 안에서 반짝 눈이 깜빡였다. 어린 참새였다.



참새들은 봄철에 번식을 시작한다. 둥지에 알을 낳아 2주가량 품으면 부화한다. 그때부터 새들은 하루 종일 먹이를 물어와 새끼들을 키운다. 약 15일 동안 성장하면 어린 새들은 둥지를 떠나는데, 이것을 이소(異所)라고 한다. 이소가 시작되면 부모들은 먹이를 물고 새끼들 코앞까지 갔다가 주지 않고 다시 둥지 밖으로 날아가기도 한다. 둥지를 떠나도록 유도하는 것이다. 새끼 새가 망설이고 주춤하면 부모 새들은 크게 소리 지르듯 날카롭게 울어댄다. 하지만 누구도 그 첫 비행을 대신해줄 수는 없다. 이소 중에 많은 새끼 새가 죽음을 맞는다. 바닥에 떨어져 크게 다치기도 하고 천적에게 쉽게 노출되기도 한다.



참새가 울고 있는 곳은 건물 사이에 생긴 좁은 틈이었는데, 사람 한 명이 겨우 들어갈 정도로 좁았고 높이는 2m 이상이었다. 날개깃과 비행에 필요한 근육이 다 자라지 않은 어린 새가 스스로 이곳을 벗어나기는 불가능해 보였다. 게다가 고양이들이 자주 드나드는 곳이었다. 이소 중 떨어진 어린 새를 발견했을 때 부모 새가 주변에 없고 천적의 위험이 있다면 구조하는 것이 원칙이다.



종이 상자를 준비해 공기가 통하도록 작은 구멍 여러 개를 만들었다. 포르르 짧게 뛰듯이 날아가는 녀석을 손수건으로 덮어 감싸 올렸다. 손바닥에 작고 가쁜 숨이 느껴졌다. 수건을 젖혀보니 어린 새 특유의 선명한 노란색 부리와 대롱 깃(덜 자란 깃)이 군데군데 보였다. 다행히 부족한 비행 능력을 제외하고는 전신 활력이 양호해 보였다. 이제 이 녀석을 찾고 있을 어른 참새들을 찾아야 했다. 병원 밖으로 나오니 멀리서 참새 소리가 들려왔다. 그 소리를 듣고 상자 안에서 조용했던 아기 참새가 큰 소리로 맹렬하게 울기 시작했다. 그러자 어디선가 참새 둘이 빠른 저공비행으로 나타나 큰 소리로 화답하듯 울었다. 바로 옆에 개나리 관목이 있었는데 여러 갈래로 뻗은 가지에 숨을 공간이 많아 어린 새를 올려두기에 적당해 보였다. 작은 가지 위에 어린 참새를 놓아두었다. 내 주변에서 경계비행을 하던 부모 참새들은 그제야 어린 참새 주변으로 가서 정신없이 지저귀기 시작했다. 구조 성공이었다.



어느 겨울 아침, 눈 쌓인 덤불에 옹기종기 모여 햇볕을 쬐고 있는 한 무리의 참새를 본 적이 있다. 마음속에서 경외심이 솟아올랐다. 초여름 이소를 성공적으로 마치고 가을을 통과해 겨울에 도달한 새들이라는 생각이 들었기 때문이다. 생존의 대장정을 거쳐왔지만 새들은 자기 삶을 뽐내지 않는다. 그저 살아간다. 나도 이들처럼 담백하고 가볍게 살아갈 수 있을까? 이미 그런 삶을 살고 있는 새들을 보면 그 아름다움에 늘 감탄하게 된다.