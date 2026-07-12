선호투표냐, 결선투표냐 오늘 합의 시도…불발 시 계파 내홍 증폭될 듯

여당 지도부가 12일 8·17 전당대회 당대표 선출 방식에 대한 최종 담판에 돌입했다. 당권 주자인 김민석 의원과 송영길 의원 측은 전당대회준비위원회(전준위)가 의결한 선호투표제를, 정청래 의원 측은 결선투표제를 각각 주장했다. 이날 합의가 불발되거나 표 대결로 결론 날 경우 상당한 당내 내홍이 예상된다.

더불어민주당 최고위원회는 이날 저녁 국회에서 비공개회의를 열고 선호투표제를 당대표 선거 방식으로 확정할지를 논의했다.

선호투표는 3명 이상 후보 출마 시 투표자가 1·2·3순위의 후보를 한꺼번에 투표용지에 기입하고, 1차 집계에서 1순위 득표로만 과반을 얻은 후보가 나오면 당선자를 확정한다. 1차 집계에서 과반 득표자가 없으면 3위 후보를 1순위로 뽑았던 투표자들이 2순위로 어떤 후보를 선호하느냐에 따라 승자를 가린다. 이럴 때에도 과반 득표자가 없으면 3위 후보를 1순위 뽑았던 투표자들이 3순위로 어떤 후보를 뽑았는지까지 포함한다.

결선투표제는 1차 집계에서 과반 득표자가 없으면 1위와 2위 후보가 최종 양자 대결을 한다. 민주당은 오는 21일 예비경선을 하고 순회 경선에 참여할 최종 후보 3인을 가린다.

앞서 전준위는 지난 7일 당대표 선거를 선호투표제 방식으로 치르기로 의결했다. 이후 정 의원 쪽이 당헌·당규 위반이라고 반발하자 전준위는 지난 9일 재논의한 뒤 “당헌·당규 위반으로 보기 어렵다는 의견이 다수였다”며 기존 결정을 재확인했다. 이에 따라 공이 최고위로 넘어가면서 이날 최고위가 열린 것이다.

쟁점은 ‘당대표는 과반수 득표로 선출하고, 이를 위한 결선투표 실시 등 구체적인 사항은 당규로 결정한다’고 규정한 당헌·당규에 대한 해석 차이인데 그 이면에는 유불리에 대한 수싸움이 깔렸다는 해석이 나온다.

정 의원 쪽은 선호투표 적용 시 당헌·당규 개정이 필요하다고 주장했다. 정 의원은 이날 페이스북에 “두들겨 맞으면 많이 아프다. 잘 견뎌보겠다”면서 김·송 의원 등 ‘한강새똥돼주길’이라는 멸칭으로 한데 묶인 여당 인사들을 풍자한 <굿모닝충청>의 만평을 공유했다. 선호투표제를 실시하면 이른바 ‘반청 연합’인 김·송 의원에게 유리하다는 일각의 평가를 환기한 것으로 보인다. 정 의원은 지난 10일 기자들과 만나 “벌써 당원들이 소송하겠다, 어쩐다 좀 혼란스럽다”며 여론전에 나서기도 했다.

반면 김·송 의원 쪽은 선호투표는 결선투표의 일환이라며 전준위 의결을 따라야 한다는 입장이다. 송 의원은 이날 페이스북에 “같은 지도부(정청래 대표 체제) 아래에서 경기도당위원장을 이 방식(선호투표)으로 뽑았고, 국회의장 선거도 이 방식으로 치렀다”며 “그때는 맞고, 지금은 틀린 것인가. 바뀐 것은 당헌·당규인가, 셈법인가”라고 적었다.

김 의원은 전날 엑스에 “특정 후보의 유불리를 피하면서 당과 전준위의 의견을 존중해온 것이 당내 선거의 오랜 전통”이라며 “이번 주말을 넘겨선 안 된다. 최고위는 조속히 전준위 의결 사항을 처리해 달라. 저는 당이 정하는 규정대로 선거에 임하고 승리할 것”이라고 말했다.

최고위에서 표결에 부칠 경우 친정청래(친청)계가 우위인 현 구도상 결선투표제로 결론이 날 가능성이 크다. 최고위원 7명 가운데 4명(문정복·이성윤·박지원·박규환)이 친청계로 분류된다. 친이재명계 강득구·황명선 최고위원은 선호투표 찬성 입장을 밝힌 가운데 한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표는 의견을 표명하지 않았다.