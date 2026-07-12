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베이스 유승호, 조수미 국제 성악 콩쿠르 2위

입력 2026.07.12 20:09

수정 2026.07.12 20:11

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지난 10일(현지시간) 프랑스 중부 라페르테앵보성에서 열린 제2회 조수미 국제 성악 콩쿠르 우승자들과 성악가 조수미씨(가운데)가 단체 사진을 찍고 있다. 왼쪽에서 두번째가 2위를 차지한 유승호씨, 세번째가 1위 함슐트로차. 연합뉴스

지난 10일(현지시간) 프랑스 중부 라페르테앵보성에서 열린 제2회 조수미 국제 성악 콩쿠르 우승자들과 성악가 조수미씨(가운데)가 단체 사진을 찍고 있다. 왼쪽에서 두번째가 2위를 차지한 유승호씨, 세번째가 1위 함슐트로차. 연합뉴스

프랑스에서 열린 제2회 조수미 국제 성악 콩쿠르에서 한국인 베이스 유승호씨(25)가 2위를 차지했다고 지난 11일 연합뉴스가 보도했다.

유씨는 지난 10일(현지시간) 프랑스 루아르 지방의 라페르테앵보성에서 열린 콩쿠르 결승전에서 2위에 올랐다. 그는 경북예고를 수석 졸업하고 현재 서울대 성악과 4학년에 재학 중이다.

1위는 미국 바리톤 트레버 함슐트로차(27), 3위는 루마니아 소프라노 파울라 이안치크(32)가 차지했다.

조수미씨의 이름을 딴 이 대회는 2024년 시작됐다. 조씨는 1회 대회 수상자 5명과 함께 지난해와 올해 한국, 중국, 프랑스 등에서 합동 공연을 했다.

조씨는 “국제 무대에서 살아남기 위해선 경험을 많이 해야 한다. 그런 의미에서 상만 주고 끝나는 게 아니라 무대에 설 수 있는 기회를 만들어주는 게 아주 중요하다”고 했다.

2024년 첫 대회에 전 세계 47개국에서 18~32세 성악가 500명이 지원한 데 이어 올해는 총 55개국에서 500명 넘는 지원자가 몰렸다.

다음 대회는 2년 뒤인 2028년에 열린다.

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