출근길 경제경영…낮엔 판타지·무협…침대선 로맨스

‘밀리의서재’ 10년, 소설로 넘어간 ‘읽기’

이용자 분석 ‘독서라는 사건’ 펴내

‘내 서재’에 분야별 골고루 담지만

최근 헤비 유저들 사이 소설 강세

아침에는 경제경영, 점심에는 판타지·무협, 밤에는 로맨스를 읽는 독자가 많다는 데이터가 공개됐다.



독서 플랫폼 밀리의서재가 창립 10주년을 기념해 내놓은 책 <독서라는 사건>(밀리의서재·정유라 지음, 오리지널스)에는 밀리의서재 데이터를 기반으로 한 독자 분석 결과가 수록됐다.



하루가 시작하는 오전 6~9시에는 오디오북과 경제경영이 인기 카테고리였다. 오디오북을 들으면서 혹은 경제경영서를 읽으며 출근하는 이들이 많은 것으로 보인다. 직장인들이 자유를 느낄 점심시간(오전 11시~오후 1시)에는 판타지와 무협 장르 독서율이 가장 높았다. 오후 10시엔 시와 에세이를 기반으로 음악, 영상, 성우 낭독이 섞인 오브제북 독서 비율이, 오후 11시엔 로맨스 장르의 독서 비율이 최고점을 찍는 것으로 분석됐다.



책을 ‘내 서재’에 담았다가 실제로 읽는 비율(전환율)에도 분야별 차이가 있었다. 매거진이 88.9%로 가장 높았다. 어린이(77.9%), 독립출판(74.0%), 여행(73.5%)이 뒤를 이었다. 소설은 61.5%였다. 5권을 담았다면 3권은 읽는다는 뜻이다. 전환율이 낮은 분야는 역사(59.4%)와 사회(58.9%)였다. 매거진은 가볍게 읽기 좋아 전환율이 높지만, 역사·사회는 진입장벽 때문에 독서를 미뤄두는 경향이 있는 것으로 보인다.



‘헤비 유저’의 움직임을 보면 시장의 흐름을 먼저 알 수 있다. 밀리의서재 데이터로 보면 최근에는 소설의 강세가 두드러졌다. 독서 시간 기준 상위 10%에 해당하는 독자들의 서재를 살펴보면, 2023년에는 상위 10권 중 자기계발서 2권, 경제경영서 2권, 소설 2권으로 고르게 분포돼 있었다. 가장 많이 담은 책은 자기계발서 <세이노의 가르침>이었다. 2025년에는 소설이 8권이고 자기계발서는 없었다. 가장 많이 담은 책은 성해나의 장편소설 <두고 온 여름>이었다.



이 수치는 지난 10년간 누적 회원 1000만명의 데이터를 분석한 것이다.

