“코 성형 만족” 알고 보니 수술비 할인 ‘뒷광고’

협찬 안 밝힌 성형외과 3곳 적발

홍보모델에게 금전적 지원을 하고 이를 숨긴 채 온라인에 긍정적인 수술 후기를 올리도록 한 서울 강남·서초 소재 성형외과들이 적발됐다.



공정거래위원회는 12일 모델에게 수술비 할인 등 경제적 대가를 제공하고 의료미용 애플리케이션(앱), 인터넷 카페, 병원 홈페이지 등에 수술 후기를 작성시킨 3개 성형외과에 시정명령을 내렸다고 밝혔다. 모델들은 해당 후기에서 협찬 사실을 밝히지 않았다. 적발된 병원은 서울 강남·서초구 소재 뷰성형외과, 디에이성형외과, 에이비성형외과의원이다.



공정위 조사 결과, 이들 병원은 서류심사 등을 거쳐 모델을 미리 선발한 뒤 광고계약을 체결하고, 후기 글자 수를 지정하거나 수술 전후 사진 첨부를 요구하는 등 과정 전반을 관리했다. 뷰성형외과와 디에이성형외과는 모델로부터 보증금을 먼저 받고 약속한 후기가 모두 올라오면 이를 돌려주는 방식으로 운영했다.



모델들은 “수술한 걸 까먹을 정도로 불편한 점이 없다” “부기가 잘 빠져서 그런지 주변 사람들이 잘 어울린다고 얘기한다” 등 긍정적인 후기를 남겼다. 병원들은 이러한 글을 자사 홈페이지에 게시하며 ‘순수한 후기’인 것처럼 홍보하고, 모델과의 경제적 거래 사실은 공개하지 않았다.



위법행위는 5년 이상 지속됐다. 뷰성형외과는 2021년 4월부터 지난 5월까지, 에이비성형외과는 2021년부터 지난 5월까지, 디에이성형외과는 2018년부터 지난해 11월까지 같은 방식의 광고를 이어온 것으로 조사됐다.



공정위는 이 같은 광고행위를 소비자의 합리적 구매 선택을 방해하는 표시광고법 위반 사안으로 판단했다. 표시광고법 제3조는 소비자를 속이거나 잘못 알게 할 우려가 있는 광고를 금지한다.



공정위는 조사 과정에서 확인한 의료법 위반 의심 사항은 보건복지부에 공유하고, 필요한 후속 조치를 요청했다.

