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급여 더 적은데…여름휴가도 짧은 중기 노동자는 더 서럽다

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본문 요약

대기업과 중소기업 간의 여름휴가 양극화 현상이 올해도 여전한 것으로 나타났다.

대기업의 휴가비 지급 계획 기업은 61%인 반면 중소기업은 52.1%에 그쳤다.

지난해와 비교하면 대기업은 1.7%포인트, 중소기업은 0.9%포인트 각각 지급 비중이 줄어 기업들이 휴가비 지출에 부담을 느끼는 것으로 해석된다.

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급여 더 적은데…여름휴가도 짧은 중기 노동자는 더 서럽다

입력 2026.07.12 20:27

수정 2026.07.12 20:28

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  • 박홍두 기자

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대기업 3명 중 2명 ‘5일’, 중기 절반은 ‘3일’…올해도 양극화 여전

불투명한 경기 전망에…휴가비 줄이고 ‘연차 촉진제’ 도입은 확산

급여 더 적은데…여름휴가도 짧은 중기 노동자는 더 서럽다

대기업과 중소기업 간의 여름휴가 양극화 현상이 올해도 여전한 것으로 나타났다. 대기업 노동자 3명 중 2명은 ‘5일 이상’ 휴가를 즐기는 반면, 중소기업 노동자 절반은 사흘만 쉬는 데 그쳤다.

휴가비를 지급하겠다는 기업은 지난해보다 줄었고, 중소기업을 중심으로 비용을 아끼기 위해 연차휴가 사용촉진제도를 도입하는 곳은 늘었다.

한국경영자총협회(경총)가 전국 5인 이상 674개 기업을 대상으로 실시해 12일 발표한 ‘2026년 하계휴가 실태 및 경기전망 조사’ 결과를 보면, 응답 기업의 88.6%가 올해 여름휴가를 실시한다고 답했다. 나머지 11.4%는 별도의 집중 기간을 두지 않고 연중 연차를 사용하는 방식이었다.

여름휴가를 실시하는 기업의 평균 휴가 일수는 3.8일로 지난해와 같은 수준이었다. 휴가 일수가 늘었다고 답한 기업은 3.7%에 불과했다.

기업 규모에 따라 격차는 컸다. 300인 이상 대기업의 경우 휴가 기간이 ‘5일 이상’이라는 응답이 65.5%였다. 반면 300인 미만 중소기업은 ‘3일’이라는 응답이 48.5%로 절반에 달했다. 평균 휴가 일수에서도 대기업은 4.6일이었으나 중소기업은 3.7일에 머물렀다.

휴가 방식은 업종별로 뚜렷하게 달랐다. 제조업은 공장 가동 중단 등을 염두에 둔 ‘단기간(약 1주일) 집중 실시’가 69.7%로 가장 많았다. 비제조업은 업무 공백을 줄이기 위해 1~2개월 동안 나눠 가는 ‘상대적으로 넓은 기간 실시’가 64.6%였다.

지갑 사정은 더 팍팍해졌다. 여름휴가비를 지급할 계획이 있는 기업은 53%로 조사돼 지난해(54%)보다 1%포인트 감소했다. 대기업의 휴가비 지급 계획 기업은 61%인 반면 중소기업은 52.1%에 그쳤다. 지난해와 비교하면 대기업은 1.7%포인트, 중소기업은 0.9%포인트 각각 지급 비중이 줄어 기업들이 휴가비 지출에 부담을 느끼는 것으로 해석된다.

지출을 줄이려는 기업들의 움직임은 연차휴가 사용촉진제도 도입 확대로 이어졌다. 연차 촉진제를 시행할 계획이라고 답한 기업은 62%로 지난해(59.8%)보다 2.2%포인트 늘었다. 대기업은 지난해보다 1.4%포인트 감소한 65.3%를 기록했으나, 중소기업은 2.7%포인트 증가한 61.6%로 나타났다.

연차 촉진제 도입 속내는 기업 규모별로 엇갈렸다. 대기업은 ‘근로자의 휴식권 보장’(53.2%)을 1순위로 꼽았고 ‘비용절감 차원’이란 응답은 23.4%였다. 반면 중소기업은 ‘비용절감 차원’이 37.7%에 달해 대기업보다 경제적 목적이 강했다.

이처럼 기업들이 지갑을 닫고 비용절감에 나선 배경에는 불투명한 하반기 경기 전망이 있다. 올해 하반기 경기가 상반기와 ‘비슷한 수준’일 것이라는 응답이 50.2%로 가장 높았는데, 이는 지난해(37.5%)보다 12.7%포인트 늘어난 수치다.

경기가 ‘악화될 것’이라는 응답은 37.1%로 지난해(46.8%)보다 9.7%포인트 감소하며 비관론은 일부 누그러졌다. 하지만 ‘개선될 것’이라는 응답 역시 12.7%에 그쳐 지난해(15.6%)보다 2.9%포인트 줄었다. 대기업은 하반기에 경기가 개선될 것이라는 응답이 6.9%에 불과해 경제 상황을 더욱 보수적으로 바라보는 것으로 나타났다.

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