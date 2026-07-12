닉스 미 공장 검토·삼전 용인 팹 공기 단축…메모리 ‘증설 경쟁’

SK하이닉스, ADR로 확보한 자금 40조원 대부분 국내 설비 투자

삼성전자, 1호 팹 가동 목표 1년 앞당겨…중국 업체들도 시장 확대

수년 뒤 ‘공급과잉’ 우려도…“업황 하강 시 안전장치 마련 필요”

인공지능(AI)발 메모리 반도체 품귀현상이 지속될 것으로 전망되면서 전 세계 기업들의 생산시설 증설 투자 경쟁이 본격화하고 있다.



SK하이닉스는 미국 나스닥 상장으로 확보한 자금을 토대로 한국 내 설비 확충과 함께 미국 현지 메모리 제조시설 구축 검토를 공식화했다. 삼성전자는 용인 반도체 클러스터 첫 가동 일정을 당초보다 1년 이상 앞당겼다.



12일 업계에 따르면 SK하이닉스는 지난 10일(현지시간) 미국 나스닥 ADR(주식예탁증서) 상장을 통해 265억달러(약 40조원)를 조달하게 됐다. SK하이닉스는 이 자금을 용인 반도체 클러스터와 청주 P&T7 첨단 패키징 공장, 극자외선(EUV) 노광장비 도입 등 국내 투자에 대부분 사용할 계획이다.



최태원 SK 회장은 상장 직후 미 CNBC 인터뷰에서 “현재로선 수요 증가 속도가 우리가 공장을 짓고 공급을 늘리는 속도를 훨씬 능가하고 있다”며 “향후 5년 안에 생산능력을 두 배로 늘리겠다고 발표했는데도 모든 고객이 그것으로는 부족하다고 한다”고 말했다.



최 회장은 전력과 용수, 인력, 공급망 생태계 등 여건 충족을 전제로 미국 내 메모리 공장 건설도 검토하고 있다고 밝혔다.



최 회장은 공장 건립 후보지로 “미국을 포함해 전 세계 여러 지역을 검토하고 있다”며 미 인디애나의 첨단 패키징 공장과 별개로 AI 데이터센터와 AI 기술, 스타트업, 합작투자 등에 수백억달러를 투자할 수 있다고도 했다.



이러한 발언은 하워드 러트닉 미 상무장관이 “삼성전자와 SK하이닉스를 미국으로 불러 (생산시설을) 짓게 하고 싶다”며 미국 내 메모리 생산 확대를 요구한 이후 나왔다.



삼성전자는 용인 국가산단에 건설 중인 1호 팹 가동 목표를 당초 계획인 2030~2031년보다 1~2년 앞당긴 2029년 10월로 정한 것으로 알려졌다. 메모리 공급난 속에 생산능력 확충을 위한 ‘속도전’이 시급하다는 판단 때문으로 보인다.



삼성전자는 평택캠퍼스 내 P4(4공장) 가동 시점을 당초 내년 1분기에서 연내로 앞당기고, P5(5공장)도 조기 준공한다는 계획이다. 호남권 반도체 클러스터 조성에 400조원을 투자하기로 한 삼성전자는 용인·평택 반도체 클러스터 등에 2030조원을 투입하기로 한 상태다.



글로벌 메모리 3위인 마이크론도 미국 내 반도체 생산을 대폭 늘리면서 삼성전자와 SK하이닉스를 바짝 추격하고 있다. 마이크론은 지난 9일 2035년까지 미국 내 투자 규모를 2500억달러(약 375조원) 이상 확대하기로 했다.



중국 메모리 반도체 업체들의 시장 확대도 빨라지고 있다. 기업공개(IPO)가 임박한 창신메모리(CXMT)는 295억위안(약 6조5000억원)을 조달해 범용 D램은 물론 HBM 등 차세대 D램 투자까지 확대하겠다는 계획이다.



하지만 사이클이 존재하는 반도체 산업 특성상 수년 뒤 증설로 인한 ‘공급과잉’ 우려도 뒤따른다.



최근 메타가 자체 AI 데이터센터에서 남는 컴퓨팅 자원을 바탕으로 AI 클라우드 서비스를 추진하자 AI 인프라 투자 사이클이 정점을 통과했다는 이른바 ‘피크아웃’ 우려가 확산하기도 했다.



그러나 최 회장은 AI로 인해 반도체 산업이 “옛날과 같은 공급과잉 패턴의 사이클로 움직이지 않는다는 점은 명확해졌다”며 “수요와 공급의 차가 매우 크다”고 반박했다.



다만 업황 하강 시 충격을 흡수하기 위한 안전장치를 마련해야 한다는 지적이 나온다.



업계 관계자는 “선제적인 증설 투자로 메모리 수요를 선점하고 기술 초격차를 유지하려는 노력은 매우 중요하다”면서도 “빅테크들의 인프라 투자 흐름과 AI 수요 변동 가능성까지 종합적으로 고려해 필요시 투자 속도를 조절하는 방안도 함께 마련해야 할 것”이라고 말했다.

