구미·포항국가산단, ‘AI 전환 실증산단’ 선정…제조혁신 ‘물꼬’

산업부, 총 481억원 투입…데이터스테이션·테스트베드 등 조성 예정

경북도는 구미국가산업단지와 포항국가산업단지가 산업통상부 주관 올해 ‘인공지능 전환(AX) 실증산단 구축사업’에 각각 선정됐다고 12일 밝혔다.



올해부터 2029년까지 4년간 총 481억원을 투입해 지역 주력 제조업의 인공지능(AI) 전환을 추진하는 것이 이 사업의 핵심이다. 경북도는 사업 대상지에 AX 인프라를 구축하고, AX 대표 선도모델 개발·실증 및 확산, AX 생태계 조성 등을 추진한다.



구미국가산단에는 100TB(테라바이트)급 데이터스테이션을 구축해 기업이 제조 데이터를 안전하게 저장·관리·활용할 수 있는 환경을 조성한다. 제조 AI 오픈랩을 마련해 불량 예측과 공정 최적화 등이 가능한 제조 AI 모델을 개발하고, 공장 적용 전 실증·검증하는 시험대 역할도 맡는다. 이후에는 반도체 소재·부품·장비 분야 대표 기업 3곳에 단계별 선도모델을 구축하는 등 기업 수준별 제조혁신 확산 모델을 구축한다.



포항국가산단은 철강 제조 공정을 동일하게 구현한 가상·실증 융합 테스트베드와 솔루션 사전 검증 시스템을 갖출 것으로 전망된다. 생산·물류·안전 등 다양한 제조 시나리오를 디지털 트윈 환경에서 반복 검증해 AI 솔루션의 성능과 안정성을 높이고, 기업이 개발한 AI 기술의 현장 적용을 지원할 계획이다. 또한 철강 밸류체인별 대표 기업을 중심으로 공정 전반에 AI 기술을 적용해 산업 가치사슬 단위의 자율제조 실증 모델을 갖춘다. 경북도는 검증된 제조혁신 모델을 산업단지 전반으로 확산시킬 계획이다.



경북도는 이번 선정이 AI 기반 제조혁신을 본격화하고 지역 제조업 경쟁력을 한층 높일 것으로 기대한다. 정부가 지난 3일 ‘영남권 첨단산업 발전 비전 국민보고회’에서 제시한 로봇·반도체 등 소·부·장 중심 거점 육성 비전과도 연계할 방침이다. 이철우 경북도지사는 “반도체·전자 중심의 구미와 철강 중심의 포항을 양대 축으로 제조 AI 혁신 모델을 구축하고, 이를 경북 주력 산업 전반으로 확산해 제조 산업 대전환을 앞당기겠다”고 말했다.

