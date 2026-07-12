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본문 요약

권창영 2차 종합특별검사팀이 수사 종료 시한이 코앞으로 다가온 상황에서 수사를 확대하고 있다.

강 전 사령관은 12·3 내란 당시 전방부대를 통솔하는 지작사령관으로서 계엄에 가담한 혐의, 이 전 비서관은 해병대 채모 상병 사망 사건의 수사 내용을 국가안보실 관계자 등에게 전달한 혐의를 받는다.

특검은 내란 중요임무종사 혐의를 받는 김태효 전 국가안보실 1차장에 대한 구속영장도 같은 날 법원에서 발부받았다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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종료 10여일 앞두고 김태효 구속…막판 속도 내는 종합특검 ‘기간 연장’ 변수

입력 2026.07.12 20:54

수정 2026.07.12 20:55

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  • 이창준 기자

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우방국에 ‘계엄 정당 메시지’ 혐의

9년 전 ‘댓글 조작’ 구속영장 기각

종료 10여일 앞두고 김태효 구속…막판 속도 내는 종합특검 ‘기간 연장’ 변수

권창영 2차 종합특별검사팀이 수사 종료 시한이 코앞으로 다가온 상황에서 수사를 확대하고 있다.

12일 취재 결과 특검은 지난 10일 강호필 전 육군 지상작전사령관과 이시원 전 대통령실 공직기강비서관을 대상으로 구속영장을 청구했다. 강 전 사령관은 12·3 내란 당시 전방부대를 통솔하는 지작사령관으로서 계엄에 가담한 혐의(내란 중요임무종사), 이 전 비서관은 해병대 채모 상병 사망 사건의 수사 내용을 국가안보실 관계자 등에게 전달한 혐의(공무상 비밀누설)를 받는다.

특검은 내란 중요임무종사 혐의를 받는 김태효 전 국가안보실 1차장(사진)에 대한 구속영장도 같은 날 법원에서 발부받았다. 김 전 차장은 불법계엄 선포 이후 우방국에 계엄을 정당화하는 메시지를 보낸 혐의를 받는다. 아직 정식 재판 전이지만 12·3 내란과 관련해 국가안보실 관계자의 혐의가 법원에서 어느 정도 인정된 건 처음이다. 김 전 차장은 이명박 정부 시절 국군 사이버사령부의 댓글 여론조작 사건과 관련해 2017년 구속영장이 청구됐으나 법원에서 기각됐는데, 이번엔 구속을 피해가지 못했다.

특검은 오는 24일 수사 종료를 열흘 남짓 남겨두고 막판에 수사 속도를 끌어올리고 있다. 특검은 13일 윤석열 정부 당시 대통령실 관저 이전 비리의 감사를 조작하도록 압박한 혐의(직권남용 권리행사 방해)로 유병호 감사원 감사위원을 처음 불러 조사할 계획이다.

2024년 한·미 연합연습 당시 ‘12·3 내란 리허설’을 하려 했다는 의혹을 받는 이진우 전 수도방위사령관을 추가 입건하는 방안도 검토하고 있다. 앞서 권 특검은 성과가 없다는 지적과 관련해 수사 말미에 피의자 신병 확보와 공소제기 등 ‘수사의 결실’에 해당하는 절차를 몰아서 밟아가는 전략이라고 밝혔다.

특검은 수사 기간을 30일 연장하고 인력을 보강하기 위한 특검법 개정을 요청한 상태다. 관련 법안은 국회 법사위원회에 계류 중이다.

특검이 막판에 김 전 차장의 신병을 확보하고 수사 대상을 넓힌 것이 수사 기간 연장론에 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 있다. 하지만 수사 기간 연장이 불발되면 3대 특검이 밝히지 못한 의혹을 정리하겠다고 나선 종합특검이 오히려 일을 더 벌여놓은 채 수사를 종료했다는 비판에 직면할 수도 있다.

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