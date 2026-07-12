경찰, ‘한동훈 당원게시판 사건’ 수사 재개

경찰이 국민의힘 홈페이지 당원게시판에 한동훈 의원과 가족 명의로 윤석열 전 대통령 부부 비방 글이 올라온 사건 수사에 재시동을 걸었다.

2024년 11월 당시 국민의힘 당대표였던 한 의원과 가족이 국민의힘 익명 당원게시판에 윤 전 대통령 부부와 당내 인사들을 비방하는 글을 올렸다는 의혹이 제기됐다.

장동혁 대표 체제로 바뀐 뒤인 지난해 12월 국민의힘 당무감사위원회는 한 의원의 가족이 게시판에 윤 전 대통령 부부 등의 비방 글을 올린 것을 확인했다고 발표했고, 당 중앙윤리위원회는 이 건을 넘겨받아 한 의원을 제명했다.