경찰, ‘한동훈 당원게시판 사건’ 수사 재개

당시 게시판 관리자 소환 조사
경찰이 국민의힘 홈페이지 당원게시판에 한동훈 의원(전 당대표)과 가족 명의로 윤석열 전 대통령 부부 비방 글이 올라온 사건 수사에 재시동을 걸었다.
12일 취재 결과, 서울경찰청 사이버수사대는 국민의힘 당원게시판 논란 당시 게시판을 관리한 당 홍보국 관계자 A씨를 최근 불러 조사했다. 경찰은 A씨를 상대로 당원게시판 운영 체계와 게시글 작성·관리 과정 등을 조사한 것으로 보인다.
2024년 11월 당시 국민의힘 당대표였던 한 의원과 가족이 국민의힘 익명 당원게시판에 윤 전 대통령 부부와 당내 인사들을 비방하는 글을 올렸다는 의혹이 제기됐다. 장동혁 대표 체제로 바뀐 뒤인 지난해 12월 국민의힘 당무감사위원회는 한 의원의 가족이 게시판에 윤 전 대통령 부부 등의 비방 글을 올린 것을 확인했다고 발표했고, 당 중앙윤리위원회는 이 건을 넘겨받아 한 의원을 제명했다.
보수 성향 시민단체는 이 의혹이 불거진 직후 게시물 작성자를 명예훼손 등 혐의로 경찰에 고발했다. 당시 경찰은 고발인을 조사하고 국민의힘 사무처에 게시판 서버 자료 보전을 요청했다. 이후 별다른 수사 진행 움직임을 보이지 않다가 최근 수사를 재개한 것으로 풀이된다.