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본문 요약

미군이 12일 호르무즈 해협이 모든 선박에 개방돼 있다고 밝히며 해협이 통제됐다는 이란 혁명수비대의 주장을 반박했다.

미국 중부사령부는 이날 소셜미디어 엑스를 통해 "호르무즈 해협은 합법적으로 통과하려는 모든 선박에 열려 있다"며 "미군은 이란의 부당한 공격과 위협, 괴롭힘, 임의적 선언에도 불구하고 항행의 자유를 보장하기 위해 배치돼 있으며 만반의 준비를 갖추고 있다"고 덧붙였다.

이어 "이란은 이 해협을 통제하지 않는다. 선박 운항은 정상적으로 이뤄지고 있다"고 재차 강조했다.

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미군 “호르무즈 해협 열려있다···이란 통제권 없어”

입력 2026.07.12 21:52

수정 2026.07.12 22:42

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  • 전현진 기자

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미군 중부사령부(CENTCOM)가 12일(현지시간) 엑스에 공개한 자료. 이란 혁명수비대(IRGC)가 호르무즈 해협을 폐쇄했다고 한 주장을 반박하고 있다. CENTCOM 엑스 갈무리

미군 중부사령부(CENTCOM)가 12일(현지시간) 엑스에 공개한 자료. 이란 혁명수비대(IRGC)가 호르무즈 해협을 폐쇄했다고 한 주장을 반박하고 있다. CENTCOM 엑스 갈무리

미군이 12일(현지시간) 호르무즈 해협이 모든 선박에 개방돼 있다고 밝히며 해협이 통제됐다는 이란 혁명수비대(IRGC)의 주장을 반박했다.

미국 중부사령부(CENTCOM)는 이날 소셜미디어 엑스를 통해 “호르무즈 해협은 합법적으로 통과하려는 모든 선박에 열려 있다”며 “미군은 이란의 부당한 공격과 위협, 괴롭힘, 임의적 선언에도 불구하고 항행의 자유를 보장하기 위해 배치돼 있으며 만반의 준비를 갖추고 있다”고 덧붙였다.

이어 “이란은 이 해협을 통제하지 않는다. 선박 운항은 정상적으로 이뤄지고 있다”고 재차 강조했다.

앞서 IRGC 해군은 성명을 발표하고 “외세의 부추김을 받아 일부 선박이 미승인 항로로 이동을 시도했으며, 항로 수정 및 승인항로 이동을 요구하는 우리의 경고와 통지에 불응했다”며 “부득이 해상안전을 위협하며 자체 시스템을 끈 선박 1척에 대해 경고사격이 가해졌고, 해당 선박은 정지됐다”고 밝혔다.

IRGC 해군은 이어 “외세의 불법 개입으로 인해 발생한 이 같은 불안정 상황을 고려해 호르무즈 해협은 추후 통지시까지, 그리고 이 지역에서 미국의 개입이 종료될 때까지 폐쇄되며 어떤 선박도 통항이 허가되지 않을 것이다”고 주장했다.

한편 이란 정부가 호르무즈 해협 통항을 관리한다며 최근 출범시킨 페르시아만해협청(PGSA)은 중부사령부 발표에 대응하는 성명을 내고 “최근 미군 병력의 불법적인 이동으로 인해 호르무즈 해협 통항이 현재 불가능하다”고 재반박했다.

PGSA는 “상황이 안정되고 평온해지는 대로 모든 신청 건을 검토해 일정에 따라 필요한 허가를 발급할 예정”이라며 해협의 통제권이 이란 당국에 있다는 주장을 되풀이했다.

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