폭염에 비닐하우스서 80대 숨지는 등 전국서 온열질환자 하루 새 5배

폭염으로 충남 천안에서 80대 노인이 비닐하우스 작업 중 숨지는 등 온열질환자가 속출하고 있다.

충남소방본부는 12일 오후 4시 42분쯤 천안시 입장면의 한 비닐하우스 내에서 A씨가 숨진 채 발견됐다고 밝혔다.

A씨 유가족은 “A씨가 비닐하우스에 일하러 갔는데 집으로 돌아오지 않는다”고 119에 신고했다. 소방당국은 A씨가 온열질환에 의해 숨진 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있다.

충남에서는 A씨를 비롯해 이날 모두 6명의 온열질환자가 발생했다. 이날 충남의 낮 최고기온은 35도 안팎을 기록하는 등 무더위가 기승을 부렸다.

앞서 이날 낮 오후 3시 55분쯤 전남광주 보성면에서 밭일하던 70대 B씨도 열탈진, 어지러움 등을 호소해 인근 병원으로 이송됐다. 또 이날 오전 10시 42분쯤에도 나주시 문평면에서 농사일하던 70대 C씨가 열탈진 증상으로 병원으로 이송됐다.

질병관리청에 따르면 지난 11일 전국에서 온열질환으로 응급실을 찾은 환자 수가 99명에 달했다.

지역별로는 경기 20명, 경남 15명, 충남 14명, 전북 11명, 전남광주 7명, 강원·충북 각 6명, 경북 5명, 서울·대전·울산 각 3명, 대구·제주 각 2명, 부산·인천 각각 1명이다.

지난 10일 온열질환자 수가 21명이었는데 하루 만에 약 5배 규모로 늘어난 것이다.

질병청은 지난 5월 15일부터 전국 의료기관 516곳과 함께 온열질환 응급실 감시체계를 가동하고 있다. 올해 온열질환 응급실 감시체계 가동 후 누적 온열질환자는 636명, 추정 사망자는 2명으로 잠정 집계됐다.

폭염은 열사병, 열탈진 등 온열질환을 직접 유발할 뿐만 아니라 심뇌혈관질환, 호흡기질환, 신장질환 등 기존 질환을 악화시킬 수 있다.

특히 폭염중대경보가 발령될 정도로 폭염이 극심할 때는 건강한 사람도 야외활동을 하다가 중증 온열질환이 발생할 수 있어 각별한 주의가 필요하다.

질병청은 폭염 시에는 가급적 야외활동을 중단하고, 밖에 있더라도 시원하고 그늘진 곳으로 이동해달라고 밝혔다. 또 갈증을 느끼지 않아도 규칙적으로 물을 자주 마시는 등 체내 수분을 충분히 보충해야 한다고 당부했다.