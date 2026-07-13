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본문 요약

해군이 동해 북방한계선 인근 해상에서 경비 임무 중에 실종됐던 해군 함정 승조원 1명의 시신을 수습했다고 밝혔다.

해군은 13일 오전 5시58분쯤 거진 동방 52km 해상에서 전날 실종된 해군 병사의 시신을 수습했다고 밝혔다.

해군은 정확한 사망 경위를 조사할 예정이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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해군 “동해 경비임무 중 실종 병사 1명 시신 수습”

입력 2026.07.13 07:06

수정 2026.07.13 08:26

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  • 강연주 기자

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지난해 11월 동해상에서 열린 해군 함대급 해상 기동훈련에서 함정들이 전술기동을 하고 있다. 사진은 기사와 무관. 연합뉴스

지난해 11월 동해상에서 열린 해군 함대급 해상 기동훈련에서 함정들이 전술기동을 하고 있다. 사진은 기사와 무관. 연합뉴스

해군이 동해 북방한계선(NLL) 인근 해상에서 경비 임무 중에 실종됐던 해군 함정 승조원 1명의 시신을 수습했다고 밝혔다.

해군은 13일 오전 5시58분쯤 수색 작전 중이던 고속정이 고성군 거진읍 동방 52㎞ 해상에서 전날 실종된 해군 병사의 시신을 발견했다고 밝혔다. 실종 병사의 시신은 오전 6시43분쯤 호위함(FFG)의 고속단정(RIB)을 통해 수습됐다.

수습된 해군 병사의 시신은 다른 호위함으로 옮겨졌으며, 해당 함정은 오늘 오전 중 해군 동해 기지로 입항할 예정이다.

사고 발생 함정은 오늘 오전 8시쯤 해군 동해 기지에 입항했다. 해군은 정확한 사고 경위와 사망 원인을 파악하기 위해 민간 경찰과 군 수사기관이 합동으로 조사할 예정이라고 밝혔다.

사망한 병사는 일병이며 승선한 함정은 호위함으로 알려졌다. 해당 병사는 전날 거진읍 동방 50여km 해상에서 경비 업무를 수행하고 있었다.

병사는 전날 오전 0∼2시 사이 함정 내부 순찰을 맡았던 당직자에 의해 함정 실내 통로에서 마지막으로 목격된 것으로 전해졌다. 이후 오전 8시 당직 근무에 해당 병사가 나오지 않으면서 실종 사실이 파악된 것으로 알려졌다.

해군은 전날 사고 직후 해경과 합동으로 함정 10여척과 항공기 여러 대를 투입해 사고 해역을 탐색했다. 사고 인근 해역에서 조업 중인 어선과 인근 상선 등에도 상황을 전파한 데 이어 북한도 수신이 가능한 국제상선공통망 등을 통해 북측에도 사고 상황을 통지했다.

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