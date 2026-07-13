미군 “이란에 추가공습 개시”···이란 곳곳서 재차 폭발음

미군 중부사령부(CENTCOM)는 12일(현지시간) 이란에 대한 추가 공격을 벌였다.

CENTCOM은 이날 “미 동부시간으로 오후 5시에 호르무즈 해협을 자유롭게 지나는 민간 상선과 선원을 공격하는 이란 능력을 약화시키기 위한 추가 공습을 개시했다”며 이같이 밝혔다. 한국시간 기준 13일 오전 6시다.

이어 “군 통수권자가 이란 병력에 책임을 지우기 위한 공습을 지시했다”며 이번 공습이 도널드 트럼프 미국 대통령의 지시임을 강조했다.

이란 남부 해안 도시 등지에서는 폭발음이 이어졌다고 로이터 통신이 이란 국영 TV를 인용해 이날 보도했다. 호르무즈 해협의 관문인 이란 남부 최대 항구도시 반다르아바스 서부 외곽을 비롯해 케슘섬, 자스크 등에서 여러 차례 폭발음이 잇따랐다.

미국과 이란은 60일 종전 양해각서(MOU) 협상 기간 내에 있음에도 호르무즈 해협을 둘러싼 통제권을 두고 무력 충돌을 이어가고 있다. 미국은 이란의 호르무즈 해협 상선 공격을 문제 삼아 이란을 공습했고, 이란도 중동 지역 미군 기지를 겨냥한 공격으로 맞섰다. 이란 이슬람혁명수비대는 12일 호르무즈 해협을 전면 봉쇄한다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 NBC 방송 ‘미트 더 프레스’와의 인터뷰에서 호르무즈 해협이 열려 있다며 “우리는 어젯밤 그들을 사정없이 폭격했다”고 말했다.