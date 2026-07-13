‘낮 최고 37도’ 끓는 더위 지속, 밤엔 열대야…곳곳 소나기도

월요일인 13일은 전국 대부분 지역에서 무더위가 이어지겠다. 밤사이 기온이 떨어지지 않는 열대야가 나타나는 곳도 많겠다.

이날 오전 전국 주요 지역의 기온은 서울 27.9도, 인천 27.8도, 수원 26.5도, 춘천 24.2도, 강릉 28.9도, 청주 27.4도, 대전 25.2도, 전주 27.4도, 광주 27.7도, 제주 29.2도, 대구 27.3도, 부산 27.0도, 울산 25.7도, 창원 27.5도 등이다.

낮 기온은 30∼37도로 예보됐다.

14일까지 전국 대부분 지역에서 최고 체감온도가 33도 안팎까지 오르는 등 무더위가 계속되겠고, 중부지방과 전북·경북권은 체감온도가 35도 안팎까지 치솟는 곳도 있겠다.

비나 소나기가 내리는 지역은 기온이 일시적으로 낮아지겠지만, 비가 그친 뒤에는 높은 습도로 인해 다시 무더운 날씨가 이어질 전망이다.

전남권과 경남 서부, 제주도 일부 지역에 비가 내리겠다. 예상 강수량은 광주·전남 5∼10㎜, 경남 서부 5∼10㎜, 제주도 산지 5∼20㎜, 제주도(산지 제외) 5㎜ 안팎이다.

오후부터 저녁 사이에는 수도권과 충청권, 전북 등에서 소나기가 쏟아지겠다. 예상 강수량은 서울·인천·경기 5∼40㎜, 강원 내륙·산지 5∼20㎜, 대전·세종·충남·충북 5∼20㎜, 전북 5∼20㎜다.

소나기가 내리는 지역에서는 순간적으로 강한 바람과 함께 천둥·번개가 동반될 수 있어 시설물 관리와 안전사고에 유의해야겠다.