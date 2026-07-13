‘폭염 대응’ 시민에 생수 무료 제공···부천 ‘오아시수(水)’ AI 생수냉장고 운영

경기 부천시가 폭염 예방을 위해 시민들에게 시원한 생수를 무료로 제공한다.

부천시는 오는 20일부터 9월 6일까지 폭염으로부터 온열질환을 예방하기 위해 ‘폭염 속 오아시수(水)’ AI 생수냉장고를 운영한다고 13일 밝혔다..

이번 사업은 폭염대책 기간 중 시민 현장 지원을 위해 인공지능 기반 무인 생수냉장고를 주요 거점에 설치하고, 시민들에게 시원한 생수를 무료로 제공하기 위한 것이다.

설치 장소는 시민 접근성이 좋고 유동 인구가 많은 부천역 마루광장과 중앙공원 일원, 소사청소년경찰학교, 원종사거리 부천축산농협 등 4곳이다.

AI 생수냉장고는 ARS 본인 인증을 거쳐 1인 1병 원칙으로 이용할 수 있다. 시민은 냉장고에 표시된 전화번호로 본인인증을 한 뒤 생수를 받을 수 있으며, 별도의 앱 설치나 QR코드 인증 없이 간편하게 이용할 수 있다.

생수는 한 곳에 하루 2회 공급한다. 오전 9시와 오후 1시에 각각 200병씩 비치해 하루 최대 400병을 제공할 예정이다. 이와 함께 37개 동 행정복지센터와 도서관 등 무더위쉼터 이용 시민에게도 생수를 제공해 현장 지원을 강화할 계획이다.

부천시는 AI 기술을 접목해 기존 무인 생수냉장고 운영 과정에서 발생할 수 있는 중복 수령과 조기 소진 문제를 줄이고 이용 현황을 더욱 체계적으로 관리할 계획이다. 또한, 수집된 데이터를 바탕으로 장소별·시간대별 수요를 분석해 생수 공급량 조정과 운영 개선에도 활용할 방침이다.

조용익 부천시장은 “AI 생수냉장고는 폭염 취약시간대 시민들에게 시원한 생수를 제공하기 위한 것”이라며 “시민들이 불편 없이 이용할 수 있도록 운영하겠다”고 말했다.