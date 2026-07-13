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치매환자·가족이 편안한 공간서 보내는 여름···서초쿨링센터 운영시작

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서울 서초구가 치매환자와 가족의 건강한 여름나기를 지원하기 위해 '2026 서초쿨링센터'를 운영한다고 13일 밝혔다.

경도 인지 장애 어르신이 바리스타로 참여하는 '쿨링 기억다방'에서는 오미자차, 미숫가루 등 여름 음료를 맛볼 수 있다.

전성수 서초구청장은 "서초쿨링센터 운영을 통해 치매 어르신과 가족들이 폭염으로부터 안전하게 여름을 보낼 수 있게 되길 기대한다"며 "앞으로도 치매 친화적인 환경을 조성하고 치매환자 가족이 돌봄 부담을 덜 수 있는 맞춤형 지원을 지속적으로 이어가겠다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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치매환자·가족이 편안한 공간서 보내는 여름···서초쿨링센터 운영시작

입력 2026.07.13 09:04

수정 2026.07.13 09:06

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  • 류인하 기자

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서초쿨링센터 홍보 포스터

서초쿨링센터 홍보 포스터

서울 서초구가 치매환자와 가족의 건강한 여름나기를 지원하기 위해 ‘2026 서초쿨링센터’를 운영한다고 13일 밝혔다.

서초쿨링센터는 서초구치매안심센터 내곡 안심하우스 공간을 활용한 무더위 쉼터로, 2024년 처음 문을 연 이후 여름철 치매환자와 가족을 위한 복합 쉼터로 자리 잡았다.

2017년 전국 최초로 문을 연 안심하우스는 치매환자가 일상 속에서 인지 능력을 높일 수 있도록 설계된 실내외 주거 환경 디자인을 갖춘 맞춤형 모델하우스다. 가정집 같은 형태로 꾸며 치매환자가 보다 편안한 공간에서 하루를 보낼 수 있는 게 특징이다.

올해부터는 단순히 ‘머무는 쉼터’를 넘어 ‘참여하는 쉼터’로 운영 방향을 전환한다. 이용자들은 이곳에 머물면서 다양한 인지 활동·건강 관리 프로그램 등을 체험할 수 있다. 또 치매환자 가족을 위한 교육과 힐링 프로그램도 진행한다. 돌봄 가족 교육인 ‘쿨 헤아림 가족 교육’은 총 8회, 나만의 책 만들기 힐링 프로그램은 총 6회 진행한다. 사전 신청을 받아 운영할 예정이다.

매주 금요일에는 누구나 사전 신청을 통해 참여할 수 있는 원예 프로그램 ‘쿨링 가든’도 운영한다. 경도 인지 장애 어르신이 바리스타로 참여하는 ‘쿨링 기억다방’에서는 오미자차, 미숫가루 등 여름 음료를 맛볼 수 있다.

전성수 서초구청장은 “서초쿨링센터 운영을 통해 치매 어르신과 가족들이 폭염으로부터 안전하게 여름을 보낼 수 있게 되길 기대한다”며 “앞으로도 치매 친화적인 환경을 조성하고 치매환자 가족이 돌봄 부담을 덜 수 있는 맞춤형 지원을 지속적으로 이어가겠다”고 말했다.

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