김태흠 ‘힘쎈충남’ 시설물 안 떼는 박수현···전임 도정 계승에 예산까지 아꼈다

도청 등 비전 간판 7곳 그대로 유지 집무실 집기·1호차도 물려받아 사용

민선 9기 ‘통(通)하는 충남’ 출범 보름이 다 되도록 충남도청과 내포신도시 관문에는 민선 8기 도정 비전인 ‘힘쎈충남’ 간판이 그대로 남아 있다. 박수현 충남지사의 전임 도정 계승 의지를 상징적으로 보여주는 동시에 간판 교체를 최소화해 예산도 아끼겠다는 뜻을 담고 있다.

13일 충남도에 따르면 홍북터널 간판을 비롯해 도청사와 사업소 건물 안팎, 도로변 등에 설치된 도정 비전 간판·구조물·표지판·시트지 72개 가운데 ‘힘쎈충남’을 담은 시설물은 7개다.

새 도정 출범 때마다 도지사 이·취임 사이 야간 작업 등을 통해 도청과 사업소 곳곳의 도정 비전 간판을 일괄 교체했던 과거와 비교하면 이례적인 모습이다.

박 지사는 취임 전 인수위원회 종합보고회에서 “‘힘쎈충남 대한민국의 힘’도 좋은 문구 아니냐”며 비전 간판 교체를 최소화하고 홍북터널 등의 입체 간판은 그대로 두자고 밝힌 바 있다. 취임사에서도 “양승조 전 지사의 ‘복지충남’, 김태흠 전 지사의 ‘힘쎈충남’은 모두 당시 도민의 시대적 요구에 응답한 결과”라며 “지난 도정의 역사는 모두 존중받아야 하며 저 또한 이를 계승하겠다”고 말했다.

도는 간판뿐 아니라 집무실 집기와 차량도 대부분 그대로 사용하며 예산 절감 효과를 거두고 있다.

박 지사는 집무실과 접견실, 휴게실의 책상과 회의 테이블, 의자 등 대부분의 집기를 그대로 사용하고 있으며 집무용 의자 2개만 새로 교체했다.

도지사 집무실 집기는 2012년 도청 내포 이전 당시 일괄 구입한 뒤 13년 넘게 수리와 정비를 거쳐 사용 중이다. 민선 7·8기 동안에는 필요에 따라 26개를 추가 구입해 현재 모두 63개의 집기가 배치돼 있다.

도지사 전용 ‘1호차’도 2018년 7월 등록한 승용차를 민선 7·8기에 이어 계속 운행하고 있다.

기존 ‘힘쎈충남’이 인쇄된 도정신문 포장 비닐도 폐기하지 않고 약 두 달간 모두 사용할 계획이다.

도 관계자는 “간판 철거와 재설치에는 수억원, 여기에 CI 교체까지 포함하면 약 30억원의 예산이 필요할 것으로 파악된다”며 “어려운 재정 여건 속에서 기존 시설과 물품을 활용해 상당한 예산 절감 효과를 거두고 있다”고 말했다.