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미 그레이엄 의원, 급사 원인 예비조사 결과 ‘대동맥 박리’

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본문 요약

지난 11일 별세한 린지 그레이엄 미국 공화당 상원의원의 사인이 '대동맥 박리'였던 것으로 잠정 조사됐다.

미 온라인 매체 액시오스는 그레이엄 의원이 숨지기 전 도널드 트럼프 미국 대통령과 통화하면서 러시아 제재 법안에 대해 설명했다고 보도했다.

이 통화에서 트럼프 대통령은 그레이엄 의원에게 이란에 대한 추가 공격을 준비 중이라고 말했다고 한다.

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미 그레이엄 의원, 급사 원인 예비조사 결과 ‘대동맥 박리’

입력 2026.07.13 09:33

  • 조형국 기자

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2019년 1월14일 워싱턴 백악관 이스트룸에서 연설하는 도널드 트럼프 미국 대통령을 린지 그레이엄 공화당 상원의원이 바라보고 있다.AP연합뉴스

2019년 1월14일 워싱턴 백악관 이스트룸에서 연설하는 도널드 트럼프 미국 대통령을 린지 그레이엄 공화당 상원의원이 바라보고 있다.AP연합뉴스

지난 11일(현지시간) 별세한 린지 그레이엄 미국 공화당 상원의원의 사인이 ‘대동맥 박리’였던 것으로 잠정 조사됐다.

워싱턴포스트(WP)는 이날 워싱턴 D.C. 검시관실의 예비 조사 결과 그레이엄 의원이 대동맥 박리증을 앓았던 것으로 나타났다고 그레이엄 의원실이 밝혔다고 보도했다. 대동맥 박리증은 주요 동맥의 내벽이 찢어지며 발생하는 중증 응급질환으로, 동맥경화성 심혈관 질환이 주된 원인으로 지목된다. 워싱턴포스트는 일반적으로 고혈압이 있을 때 주요 동맥의 파열이 일어난다고 부연했다.

구체적인 사인은 독극물 검사 등 세부 조사가 끝난 후 발급되는 사망진단서에 기재될 예정이다. 그레이엄 의원실은 WP에 “검사가 완료되면 사망진단서에 사망 원인과 사망 방식이 적절하게 기재될 것”이라고 밝혔다. 미국 연방수사국(FBI)도 경찰과 협력하는 등 그레이엄 의원의 사망을 들여다보고 있다. 케시 파텔 FBI 국장은 그레이엄 의원의 사망 후 엑스에 “FBI는 지역 당국을 지원하고 있으며 모든 필요한 자원을 제공했다”고 말했다.

미 온라인 매체 액시오스는 그레이엄 의원이 숨지기 전 도널드 트럼프 미국 대통령과 통화하면서 러시아 제재 법안에 대해 설명했다고 보도했다. 이 통화에서 트럼프 대통령은 그레이엄 의원에게 이란에 대한 추가 공격을 준비 중이라고 말했다고 한다.

액시오스는 통화를 마친 그레이엄 의원이 측근과 대화하면서 몸이 좋지 않다고 말했다고 보도했다. 해당 측근이 병원 진료를 받으라고 권요하자 그레이엄 의원은 다음날 오전 방송 인터뷰를 마친 후 병원에 가겠다고 답했다. 그레이엄 의원은 “지금 죽을 순 없다. 러시아 제재도 해야 하고, 이란 문제도 해결해야 하고, 이스라엘·사우디아라비아 관계 정상화도 마무리 해야 한다”고 농담조로 말했다고 액시오스는 전했다.

트럼프 대통령도 이러한 사실을 인정했다. 트럼프 대통령은 이날 NBC·CNN 방송 인터뷰에서 그레이엄 의원이 우크라이나 방문을 마치고 귀국한 직후 전화를 걸어왔다면서 “활기차고 기운이 넘쳤다. 그는 ‘여행이 길어서 피곤해’라고 말했다”고 말했다.

트럼프 대통령은 “정확히 알지 못하지만, 그의 마지막 전화였을지도 모르겠다. (12일) 새벽 1시쯤 그의 사무실 직원 중 한 명으로부터 그가 숨졌다는 연락을 받았다”며 “나는 ‘여러분, 믿을 수가 없다. 그는 나에게 가족이나 다름없었다’고 했다. 정말 너무 힘든 일이었다”고 했다.

트럼프 대통령이 전화 인터뷰를 한 NBC ‘미트 더 프레스’는 원래 그레이엄 의원이 출연하기로 예정돼 있던 방송이었다.

'대이란 강경파' 미 그레이엄 의원 자택서 급사···‘한국의 쿠팡 제재’ 비난 앞장도

도널드 트럼프 미국 대통령의 최측근으로 분류되는 린지 그레이엄 공화당 상원의원(사우스캐롤라이나)이 11일(현지시간) 별세했다. 향년 71세. 그레이엄 의원실은 12일 발표한 성명에서 “그레이엄 의원이 갑작스럽고 짧은 투병 끝에 별세했다”고 밝혔다. NBC는 이날 밤 그레이엄 의원의 자택에서 ‘심장마비로 쓰러졌다’는 신고가 접수돼 응급구조대가 출동했다고...

https://www.khan.co.kr/article/202607122041005

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