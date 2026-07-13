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현대차 노사 임금협상 난항···15일까지 부분파업 돌입

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본문 요약

현대자동차 노조가 사측과의 임금협상 난항 끝에 부분 파업에 돌입한다.

금속노조 현대차지부는 13일과 14일 사업부·선거구별 보고대회를 진행하고 주간조와 야간조가 2시간씩 부분 파업을 진행한다고 13일 밝혔다.

오는 15일에는 금속노조 총파업 결의대회에 맞춰 2시간 부분 파업을 벌일 예정이다.

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현대차 노사 임금협상 난항···15일까지 부분파업 돌입

입력 2026.07.13 09:47

  • 김준용 기자

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현대자동차 노조 파업 자료사진. 연합뉴스

현대자동차 노조 파업 자료사진. 연합뉴스

현대자동차 노조(금속노조 현대차지부)가 사측과의 임금협상 난항 끝에 부분 파업에 돌입한다.

금속노조 현대차지부는 13일과 14일 사업부·선거구별 보고대회를 진행하고 주간조와 야간조가 2시간씩 부분 파업을 진행한다고 13일 밝혔다. 오는 15일에는 금속노조 총파업 결의대회에 맞춰 2시간 부분 파업을 벌일 예정이다.

노사는 지난 8일까지 15차 임금협상을 진행했지만 그 규모를 두고 맞서고 있다.

회사는 월 기본급 8만9000원 인상과 성과금 350%와 1천만 원, 주식 15주 지급 등을 담은 협상안을 제시했지만, 노조는 조합원 기대에 미치지 못한다는 이유로 추가 제시를 요구하고 있다.

노조는 기본급 14만9600원 인상(호봉승급분 제외)과 전년도 순이익의 30%를 성과급으로 지급할 것 등을 제안했다. 또 정년 연장과 해고자 원직 복직, 신규 인원 충원 등을 둘러싼 노사 갈등도 이어지고 있다.

최영일 현대차 대표이사는 지난 10일 담화문에서 “노조가 파업의 길로 가고 있는 상황에 깊은 유감”이라면서 “파업을 한다고 더 제시하거나, 임금 손실을 보상하는 사례는 결코 없다”고 밝혔다. 해고자 복직과 정년 연장을 두고는 각각 “교섭 대상이 아니며, 법제화 이후 논의할 사안”이라고 설명했다.

파업과 별개로 노사는 물밑 협상을 이어가고 있다. 노조는 오는 16일 교섭 상황을 점검한 뒤 추가 파업 여부와 투쟁 수위를 결정할 계획이다.

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