김주형, 33개월 만에 PGA 투어 정상…스코틀랜드 오픈 우승으로 슬럼프 탈출

한국 남자골프의 김주형(24)이 길었던 우승 가뭄을 끝내고 미국프로골프(PGA) 투어 제네시스 스코틀랜드 오픈(총상금 900만 달러) 정상에 올랐다. 2023년 가을 이후 이어졌던 침묵을 깨며 PGA 투어 통산 4승째를 수확했고, 메이저 대회 브리티시 오픈을 앞두고 상승세를 입증했다.

김주형은 13일 영국 스코틀랜드 노스 베릭의 르네상스 클럽(파70)에서 열린 대회 최종 4라운드에서 보기 없이 버디 6개를 잡아내며 6언더파 64타를 기록했다. 최종 합계 17언더파 263타를 적어낸 김주형은 호주 교포 이민우(15언더파 265타)를 2타 차로 따돌리고 우승을 차지했다.

우승 상금은 120만 파운드(약 162만 달러·약 24억원)다. 이와 함께 PGA 투어 페덱스컵 포인트 500점을 획득해 순위를 32위까지 끌어올렸고, 내년 마스터스 토너먼트 출전권도 확보했다.

이번 우승은 2023년 10월 슈라이너스 칠드런스 오픈 이후 약 33개월 만이다. 2022년 윈덤 챔피언십에서 PGA 투어 첫 승을 거둔 뒤 빠르게 세계 정상급 선수로 성장했던 김주형은 2023년 세계랭킹 11위까지 올랐지만 이후 부진을 겪으며 세계랭킹 100위 밖으로 밀려나는 등 어려운 시간을 보냈다.

반등의 조짐은 지난달 메이저 대회 US오픈에서 나타났다. 당시 단독 3위에 오르며 경기력을 회복한 김주형은 이번 대회에서 정상에 오르며 완전한 부활을 알렸다.

이번 대회는 짙은 안개로 일정이 차질을 빚었다. 선수들은 이날 오전 3라운드 잔여 경기를 마친 뒤 곧바로 최종 라운드를 소화하는 강행군을 펼쳤다.

김주형은 3라운드를 선두에 1타 뒤진 공동 4위로 마친 뒤 최종 라운드에서도 안정적인 경기 운영을 이어갔다. 전반 9홀에서 버디 3개를 잡으며 선두권을 압박했고, 10번 홀(파4)에서는 약 4.5ｍ 버디 퍼트를 성공시켜 단독 선두로 올라섰다.

12번 홀(파5)에서는 세 번째 샷을 약 1.8ｍ에 붙여 버디를 추가했고, 16번 홀(파4)에서는 이날 승부를 결정짓는 결정적인 샷이 나왔다. 약 203야드 거리에서 친 두 번째 샷을 홀 약 6피트(약 1.8ｍ)에 붙이며 버디를 낚아 2타 차 단독 선두를 만들었다.

김주형은 경기 후 “16번 홀 두 번째 샷은 지금까지 내 골프 인생에서 가장 좋은 샷 가운데 하나였다”고 돌아봤다.

18번 홀에서는 두 번째 샷이 그린을 놓쳤지만 정교한 칩샷으로 공을 홀 가까이에 붙인 뒤 4피트가량의 파 퍼트를 성공시키며 우승을 확정했다. 최종 라운드에서 보기 없이 경기를 마친 선수는 김주형이 유일했다.

우승 직후 시상식에서 눈물을 보인 김주형은 “아직도 믿기지 않는다. 정말 특별한 우승이라 무슨 말을 해야 할지 모르겠다”며 “지난 몇 년 동안 힘든 시간을 보내면서 많은 것을 배웠다. 여전히 성장하고 배우는 과정에 있다”고 말했다.

이어 “힘든 시기에도 내 곁을 지켜주고 함께 고생하며 함께 기뻐해 준 사람들에게 이번 우승을 바치고 싶다”고 덧붙였다.

함께 출전한 김시우는 최종 라운드에서 4타를 줄이며 합계 11언더파 269타로 공동 9위에 올랐다.

세계랭킹 2위 로리 매킬로이(북아일랜드)는 최종 라운드에서 이날 최저타인 64타를 기록하며 한때 선두를 1타 차까지 추격했지만, 전날 3라운드에서 기록한 73타의 부진을 극복하지 못해 공동 7위(12언더파 268타)로 대회를 마쳤다.

매킬로이는 “좋은 스코어로 대회를 마무리한 것은 긍정적이지만 브리티시 오픈 전까지 경기력을 조금 더 끌어올릴 필요가 있다”면서도 “좋은 신호는 분명히 있었다”고 말했다.

한편 공동 3라운드 선두였던 로버트 매킨타이어(스코틀랜드)는 중반 7개 홀 동안 보기 4개를 범하며 우승 경쟁에서 밀렸고, 12번 홀 이글로 추격했지만 공동 3위에 만족해야 했다. 공동 3위는 매킨타이어를 비롯해 맷 피츠패트릭(잉글랜드), 나카지마 게이타(일본), 조니 키퍼(미국)가 차지했다.

이번 대회 성적에 따라 조니 키퍼와 마이클 토브욘센(미국), 빅토르 페레스(프랑스)는 다음 주 열리는 브리티시 오픈 출전권도 획득했다.