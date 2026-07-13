대구시와 투자협약 맺은 ‘유망기업’, 임금체불에 노동자 ‘분통’···‘고의 폐업’ 의혹도

대구시와 대규모 투자협약을 맺은 기업에서 수억원대 임금체불 및 고의 폐업 의혹이 불거져 수사가 진행 중이다.

13일 경향신문 취재를 종합하면, 대구 달서구 A업체 퇴직 노동자 11명은 지난달부터 사측과 임금·퇴직금 지급을 요구하며 법적 대응을 진행하고 있다. 이들은 임금 6억여원을 받지 못했다며 노동당국에 체불 관련 진정과 함께 고소장을 제출했다.

A업체는 대구시로부터 미래차 산업분야의 성장 가능성을 인정받은 곳이다. 산업용 스크린 프린터와 자동화설비를 생산하는 제조업체로, 시는 2024년 4월 관련 분야의 핵심 투자기업으로 홍보하며 약 1300억원 투자협약을 체결했다.

하지만 그해 6월 창업주인 아버지가 과거 회사 분할로 세운 B업체 임원으로 자리를 옮기고, A업체 대표이사에는 자기 아들을 내세우면서 경영이 악화했다. 2024년 약 71억원, 지난해 약 35억원 등 당기순손실이 발생했다. 대구시와의 협약 또한 무산돼 지난해 5월 투자 포기 처리됐다.

반년 전쯤부터는 임금도 제대로 지급되지 못했다는 게 노동자들의 설명이다. 사측이 지난 3월 재무제표도 공개하지 않는 등 외부 회계감사조차 거부하자, 사업이 기울었다고 판단한 노동자들의 이탈이 본격화했다.

소송에 나선 노동자들은 사측이 임금 및 퇴직금 채무를 다하지 않는 등 의도적으로 폐업하려는 것으로 의심한다. 현재 A업체 측이 공장 부지를 담보로 신탁 대출까지 내면서 체불임금을 받기 위한 가압류 등 법적 조치도 취하기 어려운 상황이다.

퇴직자들은 A업체 창업주이자 현 대표와 부자 관계인 B업체 대표가 장비 등 남은 자산을 빼돌렸다는 점을 고의 폐업의 근거로 든다. 최근 B업체가 돌연 회사명을 A업체와 동일하게 바꾸고, A업체 고객사에 연락을 취하는 등 사업을 이어가려는 정황도 있다고 노동자들은 주장했다.

대구고용노동청 서부지청은 지난 3일 근로기준법 및 근로자퇴직급여 보장법 위반으로 A업체 대표를 검찰에 송치했다.

A업체 관계자는 “노동당국과 협의해 체불임금 문제 해결을 위해 노력하고 있다”며 “위장폐업 의도가 있다는 건 사실이 아니다”고 말했다.

B업체 관계자는 “A업체 운영이 불가능할 것으로 예상되면서 이곳 사업을 이어가려는 생각에 (A업체 명의로) 변경하려고 했지만, 법적 문제 등이 예상돼 다시 원래대로 상호를 바꿨다”며 “A업체와 B업체 대표이사가 부자 사이지만, 현재는 사이가 나빠져 법적 다툼까지 벌이는 걸로 안다”고 말했다.

익명을 요구한 한 공인노무사는 “가족이 회사를 운영하면서 경영 악화 등을 이유로 임금과 같은 지급 의무를 다하지 않기 위해 고의로 폐업하는 사례가 종종 목격된다”며 “수사를 통해 구체적인 부분을 파악할 필요가 있다”고 말했다.