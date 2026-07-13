[속보]장윤기 “강간 등 살인 혐의 인정”···여고생 성범죄 목적 살해

2차 공판서 검찰 공소사실 인정 유가족 “성역없이 사건 재수사”

전남광주에서 귀가하던 여고생을 살해한 장윤기(23)가 ‘강간 등 살인’ 혐의를 인정했다.

장씨는 13일 오전 10시 광주지법 201호 법정에서 열린 2차 공판에 출석해 고 이채원양(17)에 대한 강간등 살인 혐의를 인정한다고 밝혔다. 장씨는 지난 5월5일 오전 0시11분쯤 귀가 중이던 이양을 15분간 미행한 뒤 강간 목적으로 차량으로 납치하려다 살해한 혐의로 기소됐다.

경찰은 애초 살인 혐의를 적용해 장씨를 검찰에 송치했다. 보완수사에 나선 검찰은 장씨가 성범죄 목적으로 이양을 납치하려다 거세게 저항하자 흉기로 살해한 것으로 판단하고 최소 형량이 무기징역인 ‘강간 등 살인’ 혐의로 죄명을 변경해 기소했다.

황토색 반팔 수의를 입은 채 이날 법정에 출석한 장씨는 재판부 앞에서 고개를 숙였다. 장씨의 국선 변호인은 재판부에 “지난 10일 재판부에 제출한 의견서는 피고인과 충분히 협의했고 지난 기일 고려했던 강간 등 목적 살인에 대해 인정한다는 취지”라고 밝혔다.

장씨 변호인은 이어 “공소사실을 모두 인정한다”고 밝혔다. 재판장이 “피고인도 변호인 의견과 같습니까”라고 확인하자 장씨는 “네 맞습니다”라고 답했다.

장씨는 지난달 22일 진행된 1차 공판에서는 ‘성범죄 목적 살인’과 관련한 입장을 밝히지 않았는데, 이날 이양을 성범죄 목적으로 납치하려다 살해했다고 범행을 인정한 것이다.

‘이채원양을 추모하는 모임’은 이날 재판을 앞두고 광주지법 앞에서 기자회견을 열고 “경찰의 조직적인 은폐 의혹과 부실 수사 정황이 드러나고 있다”면서 전면적인 수사 재검토를 요구했다.

시민들은 “은폐와 왜곡 의혹이 제기된 수사 결과를 토대로 재판이 진행되고 있는 만큼 고인의 억울한 죽음에 대한 진실이 법정에서 온전히 밝혀질 수 있을지 깊이 우려한다”고 말했다. 이어 “수사의 공정성과 객관성에 대한 국민적 신뢰가 흔들리고 있다”며 “사건의 실체적 진실을 규명하기 위해 지금까지의 수사를 전면 재검토하고 책임 있는 진상규명이 이뤄져야 한다”고 촉구했다.

장씨에 대한 엄벌과 법정 최고형 선고도 촉구했다.

이양의 어머니는 “증거와 유품 처리, 부실수사·은폐 의혹 등을 성역 없이 규명하고 사건을 전면 재수사해 억울한 죽음의 진실을 밝혀달라”며 “가해자에게는 법정 최고형을 선고하고 사건을 은폐하거나 왜곡하는 데 관여한 모든 이들에게도 반드시 책임을 물어달라”고 밝혔다.