“피자라도 보내라” 이 대통령 격려받은 가짜뉴스 수사팀, 1500만원 특별 포상

중동 전쟁으로 인한 경제 위기에 정부가 달러를 강제 매각할 것이란 가짜뉴스 사건을 수사한 경찰관들이 특별성과 포상금을 받았다.

경찰청은 지난 7일 특별성과 포상금 심의위원회를 거쳐 11개 사건을 담당한 경찰관들에게 포상금 총 9700만원을 지급했다고 13일 밝혔다.

경기남부경찰청 사이버범죄수사2대 이진형 경위 등 3명은 이른바 ‘달러 강제매각설’을 유포한 혐의(전기통신기본법 위반)로 5명을 송치해 포상금 1500만원을 받았다. 이 허위 정보는 지난 3월 SNS를 중심으로 ‘정부가 긴급재정경제명령을 발동해 개인이 보유한 달러를 강제로 매각하도록 한다’는 게시물이 확산하면서 불거졌다.

수사팀은 사건 초기 피의자를 특정할 단서가 거의 없고 허위 정보 유포 사건과 관련한 판례나 참고 사건이 많지 않아 어려움을 겪었다. 이진형 경위는 “인터넷 서비스 사업자로부터 확보한 자료를 토대로 게시자를 특정하는 데 집중했던 기존 방식에서 벗어나 허위 게시물의 생성과 확산 과정을 역추적하는 방향으로 수사를 전환해 피의자 신원을 특정할 수 있었다”고 말했다.

이 사건은 이재명 대통령이 중동 사태 관련 허위·조작 정보 대응 성과를 보고받은 뒤 “피자로도 보내라”고 칭찬해 화제를 모으기도 했다. 실제로 당일 수사팀에 피자가 도착했다고 경찰청은 전했다. 수사관들은 “반신반의했지만 실제로 그날 오후 대통령 명의 피재가 사무실에 도착했고 기억에 오래 남을 것 같다”고 말했다.

1조3000억원대 도박 사이트를 운영한 63명을 검거한 경남청 사이버범죄수사대 등 3명, 판돈 33억원의 도박 사이트를 3주간 운영한 일당 23명을 검거한 울산청 범죄예방대응과 박재한 경위 등 3명은 각각 700만원을 받았다. 아동·청소년 성착취물 등 12만여개를 게시·유포한 2명을 구속한 전남청 사이버범죄수사대 박성준 경위 등 3명에게도 1200만원이 지급됐다.

유재성 경찰청장 직무대행은 “앞으로도 국민이 체감하는 특별한 성과를 거둔 공무원을 적극 발굴해 성과 중심의 조직 문화를 확고히 정착 시켜 나가겠다”고 밝혔다.