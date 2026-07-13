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본문 요약

반도체 호황에 힘입어 이달 초 수출이 또 한 번 역대 최대 기록을 경신했다.

수출 증가를 견인한 품목은 반도체였다.

반도체 수출액은 112억70만달러로 1년 전보다 193.0% 급증하며 동기 기준 역대 최대를 기록했다.

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‘112억달러’ 반도체 수출 또 최고 기록…전체 수출도 53.9% 증가

입력 2026.07.13 10:27

  • 윤기은 기자

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지난 1월27일 경기도 평택항에 수출용 컨테이너와 자동차가 놓여있다. 정효진 기자

지난 1월27일 경기도 평택항에 수출용 컨테이너와 자동차가 놓여있다. 정효진 기자

반도체 호황에 힘입어 이달 초 수출이 또 한 번 역대 최대 기록을 경신했다.

관세청이 13일 발표한 ‘7월 1~10일 수출입현황’을 보면 이달 초까지 수출액(통관기준 잠정치)은 1년 전보다 53.9% 늘어난 298억달러로 집계됐다. 이는 직전 최대치였던 지난 6월 같은 기간(286억달러)을 약 12억달러 뛰어넘는 역대 최대 수출액이다.

조업일수를 고려한 하루 평균 수출액도 35억1000만달러로 1년 전보다 53.9% 늘었다.

수출 증가를 견인한 품목은 반도체였다. 반도체 수출액은 112억70만달러로 1년 전보다 193.0% 급증하며 동기 기준 역대 최대를 기록했다. 전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중도 37.6%로, 전년 대비 17.8%포인트 상승했다.

인공지능(AI) 서버용 SSD(솔리드스테이트드라이브) 수요 확대 영향으로 컴퓨터 주변기기 수출도 같은 기간 208.1% 급증했다. 선박(75.1%), 무선통신기기(92.4%), 석유제품(22.7%), 철강제품(12.9%), 승용차(5.7%) 수출도 1년 전보다 증가했다. 다만 자동차 부품 수출은 11.7% 감소했다.

국가별로는 중국(88.7%), 미국(43.2%), 베트남(92.8%), 유럽연합(28.9%), 대만(49.7%) 등 주요 시장에서 수출이 고르게 증가했다. 특히 대중국 수출 비중은 23.6%로 1년 전보다 4.3%포인트 상승해 중국 의존도가 확대되는 모습을 보였다.

수입은 지난해 같은 기간보다 17.4% 증가한 235억달러를 기록했다. 반도체(49.6%), 반도체 제조 장비(49.5%), 원유(19.0%), 가스(24.8%) 등 수입이 늘어난 영향이다.

국가별로는 중국(25.1%), 미국(4.7%), 일본(7.6%), 대만(57.6%) 등에서 수입이 증가했고, 유럽연합(-4.4%) 수입은 감소했다.

이에 따라 이달 1~10일 무역수지는 64억달러 흑자를 기록했다.

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