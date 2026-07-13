‘K-호러부터 워터밤까지’ 여름방학 겨냥 이색 쿨캉스 대결

오싹·청량한 ‘쿨캉스’ 각양각색 여름방학 나들이 코스

올여름 무더위가 예고된 가운데 테마파크인 롯데월드와 서울랜드가 K-호러와 물놀이, K-팝을 결합한 이색 여름 콘텐츠를 앞세워 여름방학 고객 잡기에 나섰다.

롯데월드는 어드벤처, 민속박물관, 아이스링크, 아쿠아리움, 서울스카이 등 전 사업장에서 각각 색다른 여름 콘텐츠를 운영한다.

어드벤처에서는 여름 시즌 축제 ‘봉인해제 : 요괴 대소동’을 통해 한국 전통 요괴를 소재로 한 K-호러 체험을 선보인다. 로티가 민속박물관에서 봉인된 항아리를 건드리며 요괴들이 어드벤처 곳곳으로 퍼졌다는 스토리를 바탕으로, 방문객들은 ‘요괴 금서’를 들고 QR 미션을 수행하며 요괴를 찾아 봉인하는 체험을 즐길 수 있다.

1층 만남의 광장에서는 AI를 활용해 얼굴을 요괴로 변환하는 ‘요괴사냥꾼 카드’ 제작과 운세를 기반으로 능력을 분석하는 ‘강화부적’ 체험도 마련된다. 밤에는 K-호러와 K-팝 퍼포먼스를 결합한 공연 ‘판-요괴들의 놀이’가 펼쳐지고, 저승사자 로티와 처녀귀신 로리를 만나는 포토타임도 운영된다. 축제는 8월 30일까지 진행된다.

민속박물관에서도 낮과 밤을 아우르는 공포 콘텐츠가 이어진다. 낮에는 신라실에서 갑자기 등장하는 요괴와 미션을 수행하는 체험 이벤트가 진행되며, 밤에는 관객이 직접 이야기에 참여하는 이머시브 호러 공연 ‘스테이 어라이브 인 뮤지엄(STAY ALIVE IN MUSEUM)’을 통해 공포 체험을 제공한다.

더위를 식혀줄 콘텐츠도 풍성하다. 아이스링크는 오는 17일부터 뮤지컬 ‘겨울왕국’과 협업한 ‘Frozen Ice Fantasy’를 운영한다. 엘사의 얼음 왕국을 테마로 한 포토존과 전용 포토 부스, 인공 눈이 내리는 ‘Snow Show’, 대표곡 ‘Let It Go’와 함께하는 스페셜 라이팅 쇼 ‘Frozen Time’ 등을 마련해 한여름 속 겨울 감성을 선사한다.

아쿠아리움에서는 캐릭터 ‘핑구’와 함께 펭귄섬을 찾아가는 여름 축제 ‘눗눗! 캡틴 핑구와 대항해’가 열린다. 스탬프 투어와 포토타임, 한정판 굿즈 및 테마 디저트는 물론, 복날에는 카피바라 수박 파티와 바다사자·바다거북의 얼음 특식 등 ‘삼복 더위 극뽁 프로젝트’가 진행된다. 메인 수조에서는 상어 코스튬을 착용한 아쿠아리스트의 수중 이벤트도 마련된다.

서울스카이에서는 영화 ‘스파이더맨 : 브랜드 뉴 데이’와 협업한 테마 공간을 운영한다. 전망대 곳곳에서 스파이더맨을 활용한 미디어 연출을 만나볼 수 있으며, 최상단 루프를 걷는 ‘스카이브릿지 투어’도 스파이더맨 콘셉트 안전복을 착용하고 체험할 수 있다.

서울랜드 역시 올여름 ‘K-납량특집’을 통해 한국 전통 귀신과 K-컬처를 결합한 이색 콘텐츠를 선보인다.

매주 주말 연꽃분수 일대 ‘귀신 놀이터’에서는 저승사자, 구미호, 무당귀, 도깨비 등 한국 전통 귀신 캐릭터들이 등장해 관람객들과 직접 소통하는 참여형 프로그램을 진행한다.

대표 프로그램인 ‘귀신 노래자랑’은 K-팝이라면 장르 제한 없이 누구나 참가할 수 있으며, ‘고수투(古壽鬪) : K귀신 랜덤플레이댄스’에서는 저승사자팀과 처녀귀신팀이 관람객들과 함께 랜덤플레이댄스를 펼치며 공포와 흥을 동시에 선사한다.

귀신 놀이터에는 AR 기술을 활용한 ‘반려귀신 분양소’, 귀신 캐릭터 포토존, ‘K-귀신 미로존’, 소원지 걸기 체험 등 다양한 체험형 콘텐츠도 마련된다.

장마철에는 몰입형 공포 괴담 콘서트 ‘공포라디오’도 열린다. SOOP에서 활동 중인 스트리머 윤시원과 쿠빈이 참여해 공포 이야기를 들려주며, 별도 티켓 구매를 통해 15세 이상 관람할 수 있다.

서울랜드는 시원한 물놀이 콘텐츠도 강화했다. 100톤 규모의 물대포를 활용한 ‘워터워즈 & K-뮤직워터팝’에서는 해적왕 콘셉트의 물총 배틀과 워터밤 스타일 공연을 즐길 수 있으며, 대형 물놀이 공간 ‘크라켄 아일랜드’도 운영한다.

야간에는 대표 공연 ‘루나, 빛의 전설’ 확장판과 함께 금·토·일 및 공휴일마다 ‘K-팝 불꽃판타지’가 펼쳐진다. 공연 종료 후에는 누구나 참여할 수 있는 ‘K-팝 미러볼 댄스타임’이 이어져 여름밤 축제 분위기를 이어간다.