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삼성전자, 챗GPT 이어 ‘제미나이 엔터프라이즈’ 전격 도입···AX 전환 가속

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본문 요약

삼성전자가 구글의 기업용 인공지능 플랫폼인 '제미나이 엔터프라이즈'를 디바이스경험 직원들에게 전격 제공한다.

챗GPT 개발사인 오픈AI와도 전략적 협업을 맺고 기업용 AI인 '챗GPT 엔터프라이즈'와 업무용 툴 코덱스를 DX 직원들에게 제공한 바 있다.

구글 클라우드는 "양사 파트너십의 장기적 목표는 삼성전자의 개발 인력과 비개발 인력 모두가 직접 AI 에이전트를 만들 수 있도록 전사적 AI 대중화를 실현하는 것"이라며 "제미나이 엔터프라이즈는 이를 뒷받침할 고급 개발 기능을 지속적으로 확대 제공할 계획"이라고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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삼성전자, 챗GPT 이어 ‘제미나이 엔터프라이즈’ 전격 도입···AX 전환 가속

입력 2026.07.13 10:43

  • 김세훈 기자

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구글 선호 매체로 추가
서울 삼성전자 서초사옥. 문재원 기자

서울 삼성전자 서초사옥. 문재원 기자

삼성전자가 구글의 기업용 인공지능(AI) 플랫폼인 ‘제미나이 엔터프라이즈’를 디바이스경험(DX) 직원들에게 전격 제공한다. 직원들의 ‘에이전틱 AI(일하는 AI)’ 활용을 확대한다는 취지다.

구글클라우드는 한국을 포함한 전 세계 삼성전자 DX 부문 직원들에게 ‘제미나이 엔터프라이즈’를 제공한다고 13일 밝혔다. 구글클라우드의 국내 엔터프라이즈 에이전틱 AI 도입 사례 중 역대 최대 규모다.

삼성전자 DX 부문 임직원은 제미나이 엔터프라이즈 앱을 대화형 협업 공간으로 활용할 수 있게 된다. 분산된 사내 시스템을 하나로 묶고, 임직원이 지식 데이터를 실시간으로 검색·활용할 수 있도록 돕는다.

사내 AI 에이전트 도입 속도도 빨라질 것으로 기대된다. 구글클라우드는 삼성전자 임직원이 특정 작업을 능동적으로 수행하는 ‘AI 에이전트’를 개발하는 기능을 지원한다. 인사, 마케팅 등 자신의 직무에 맞춰 최적화된 에이전트 시스템을 구축하게 되는 것이다.

제미나이 엔터프라이즈는 삼성전자 DX 부문의 전용 구글 클라우드 테넌트(Tenant) 환경에 직접 배포된다. 기업의 민감 데이터가 외부 유출 없이 철저히 통제된 경계 안에서만 관리되는 셈이다.

삼성전자는 지난달 모든 업무에 AI를 활용하는 ‘인공지능 전환(AX)’을 선언하고 AI 도입을 확대하고 있다. 챗GPT 개발사인 오픈AI와도 전략적 협업을 맺고 기업용 AI인 ‘챗GPT 엔터프라이즈’와 업무용 툴 코덱스를 DX 직원들에게 제공한 바 있다.

구글 클라우드는 “양사 파트너십의 장기적 목표는 삼성전자의 개발 인력과 비개발 인력 모두가 직접 AI 에이전트를 만들 수 있도록 전사적 AI 대중화를 실현하는 것”이라며 “제미나이 엔터프라이즈는 이를 뒷받침할 고급 개발 기능을 지속적으로 확대 제공할 계획”이라고 말했다.

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