이달부터 75세 이상 노인 버스 요금 안 낼 줄 알았는데…인천시, ‘하세월’

75세 이상 노인에게 시내버스를 무료로 탈 수 있는 인천시의 ‘i-실버 패스’ 시행이 애초보다 늦어질 전망이다.

인천시는 이달부터 75세 이상 22만명의 노인들을 대상으로 시행하려던 ‘i-실버 패스’를 이르면 10월부터 발행할 예정이라고 13일 밝혔다.

현재 65세 이상 노인들은 지하철 요금은 무료지만, 시내버스 요금은 내야 한다.

이에 유정복 전 인천시장은 6·3 지방선거 두 달을 앞둔 지난 4월 지하철에 한정했던 무임 혜택을 시내버스로 확대하기 위해 7월부터 i-실버 패스를 시행할 것이라고 발표했다.

i-실버 패스 한 장만 있으면 지하철과 시내버스 모두 무료로 이용할 수 있는 것이다.

하지만 인천시는 버스 단말기 교체작업이 7~9월까지 진행돼 빠르면 10월쯤 시행이 가능하다고 설명했다. 인천시는 관계자는 “버스 단말기에 i-실버 패스를 업데이트해야 한다”고 말했다.

인천시는 시내·광역버스 2674대에 대해 순차적으로 버스 단말기 교체사업을 하고 있다.

i-실버 패스 예산 170억원은 준공영제 비용에 포함돼 있다. 인천시는 올해 적자인 시내버스에 2310억원, 광역버스에 270억원으 준공영제 예산을 편성했다.

양모씨(78)는 “이달부터 75세 노인에게 시내버스를 무료로 탑승할 수 있다고 발표해 놓고, 시행도 하지 않으면서 알려주지도 않고, 물어볼 곳도 없어 답답하다”고 말했다.

i-실버 패스가 더 늦어지거나 재검토될 가능성도 있다.

박찬대 인천시장은 유 전 시장의 민선 8기 숨은 부채와 재정 부담 요인을 비롯한 재정 전반을 종합적으로 진단하고, 사업 타당성 검토와 재정 건전성 강화 방안을 마련하기 위해 ‘재정예산개혁TF’를 출범시켰다.

재정예산개혁TF는 ‘재정난’을 이유로 지역화폐 인천e음 카드의 캐시백 제공을 16일부터 중단시켰고, 현금지원이 큰 인천시의 준공영제를 들여다볼 예정이다.

인천시 관계자는 “i-실버 패스 시행 시기와 함께 다른 사업과 연계시키는 방안과 재검토 등을 박 시장에게 종합보고할 예정”이라고 말했다.