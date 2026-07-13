“춘천 은퇴자 마을 입주 긍정”···설문조사 결과, 은퇴예정자 10명 중 7명 입주 의향

강원 춘천시가 추진 중인 ‘은퇴자 마을 조성사업’에 대한 잠재 수요가 높은 것으로 나타났다.

춘천시는 지난 5월 18일부터 지난달 5일까지 수도권과 강원지역에 거주하는 만 45세 이상 은퇴(예정)자 1000명을 대상으로 설문조사를 실시한 결과, 응답자의 76.8%가 춘천에 은퇴자 마을이 조성될 경우 입주 의향이 있거나 조건에 따라 입주를 검토할 수 있다고 답한 것으로 분석됐다고 13일 밝혔다.

조사 결과, 응답자의 65.8%는 은퇴자 마을 조성이 필요하다고 답했다.

또 춘천시가 은퇴 후 생활에 적합한 도시라는 응답도 59.5%로 나타났다.

은퇴자 마을에 가장 필요한 기능으로는 의료·건강관리와 교통 및 이동지원, 돌봄·간호 서비스가 꼽혔다.

입지 유형은 자연환경과 생활 편의성을 함께 갖춘 복합형을 가장 선호했으며 도심 접근성을 갖춘 근교형에 대한 선호도도 높은 것으로 조사됐다.

입주 방식에 대한 조사도 진행됐다.

응답자들은 분양형보다는 임대형을 선호하는 것으로 조사됐다.

선호 주거 형태의 경우 단독주택에 대한 선호가 34.9%로 가장 높았다.

다만 연령대가 높아질수록 단독주택보다는 타운하우스, 아파트에 대한 선호가 비교적 높아지는 경향을 보였다.

춘천시는 ‘은퇴자 마을 조성 및 운영에 관한 특별법’ 제정 논의 초기 단계부터 관련 정책에 선제적으로 대응하며 기본계획 수립과 수요조사 등 사전 준비를 추진해 왔다.

이번 설문조사 결과도 현재 진행 중인 기본계획과 타당성 검토 용역에 반영해 입지 선정과 주거 유형, 생활 인프라, 도입 기능 등을 구체화하고 국토교통부 시범사업 선정과 국비 확보에 적극 활용할 계획이다.

춘천시 관계자는 “이번 설문조사를 통해 은퇴자 마을에 대한 높은 사회적 수요와 기대감을 다시 한번 확인했다”며 “춘천만의 강점을 극대화해 전국에서 가장 살기 좋은 은퇴자 마을을 성공적으로 조성해 나가겠다”고 밝혔다.