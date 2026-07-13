송골매 구창모, 37년 만에 새 앨범…타이틀 ‘또다시 마주친 그대’

히트곡 12곡 포함 총 14곡 담겨 “20대 음악 향한 열정 그대로”

밴드 송골매의 메인 보컬 겸 솔로 가수 구창모가 오는 14일 스페셜 앨범 <메모리 & 퓨처>(Memory & Future)를 발표한다고 똘배엔터테인먼트가 13일 밝혔다.

<메모리 & 퓨처>는 구창모가 1989년 5집 <슬픈연정> 이후 37년 만에 발표하는 공식적인 새 앨범이다. 송골매 시절과 솔로 활동 당시의 히트곡 12곡과 신곡 2곡까지 총 14곡이 담겼다.

타이틀곡 ‘또다시 마주친 그대’는 송골매의 대표 히트곡 ‘어쩌다 마주친 그대’의 속편이라 할 수 있다. 펑크 리듬과 구창모의 가창력이 어우러져 과거의 향수와 현대적 세련미를 동시에 선사한다고 소속사는 소개했다. 또 다른 신곡 ‘지구별의 연인’은 CCM(현대 기독교 음악)을 연상케 하는 성악풍의 노래다.

구창모는 신보 발매일인 14일 오후 8시 유튜브 채널 수와진TV에 출연해 신곡을 포함해 5곡을 라이브로 들려준다.

구창모는 1978년 TBC 해변가요제에서 블랙테트라 멤버로 참여해 ‘구름과 나’로 인기상을 받으며 데뷔했다. 1980년대 송골매의 메인 보컬로 활약하며 ‘모두 다 사랑하리’, ‘처음 본 순간’ 등을 히트시켰다. 그는 솔로 가수로도 ‘희나리’, ‘아픈 만큼 성숙해지고’ 등으로 인기를 누렸다.

구창모는 2022년 송골매 전국투어 제작발표회에서 “20대 때 가졌던 음악에 대한 열정과 열망을 지금 이 시대로 그대로 가져와서 하고 싶다”고 여전한 의욕을 보이기도 했다.