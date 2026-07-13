전주, 교통약자 이동지원 재편···바우처택시로 대기시간 줄인다

등록 이용자 3548명·이용 건수 29% 증가···평균 대기시간 34분→27분 단축 추진

전북 전주시가 늘어나는 교통약자 이동 수요에 대응해 특별교통수단 운영 체계를 손질한다. 비휠체어 이용 수요를 바우처택시로 분산하고 와상(누운 상태) 장애인을 위한 전용 차량을 도입해 휠체어 이용자의 배차 대기시간을 줄이기 위해서다.

전주시는 특장택시 1대를 추가 도입하고 노후 차량 5대를 교체하는 내용의 특별교통수단 확충 사업을 추진한다고 13일 밝혔다.

전주시시설관리공단에 따르면 지난 6월 말 기준 특별교통수단 등록 이용자는 3548명이다. 누적 이용 건수는 34만5920건으로 지난해 같은 기간보다 29% 증가했다. 전주시가 운영하는 특별교통수단은 특장택시 64대와 바우처택시 50대, 임차택시 22대, 셔틀버스 4대 등 모두 140대다.

이용 수요가 늘면서 배차 효율을 높이기 위한 운영 체계 조정도 불가피해졌다. 전주시는 비교적 거동이 자유로운 비휠체어 이용자의 수요를 바우처택시로 분산하고, 휠체어 이용자에게는 특장택시를 우선 배차하는 방식으로 운영 체계를 바꿀 계획이다. 이를 통해 평균 34분인 배차 대기시간을 27분까지 단축한다는 목표를 세웠다.

새로 도입되는 승합형 특장택시는 와상 장애인 탑승이 가능한 차량이다. 병원 진료와 재활치료를 위해 이동이 잦지만 일반 차량 이용이 어려웠던 중증 장애인의 이동 편의를 높이기 위한 것이다.

사용 연한이 지났거나 잦은 고장으로 운행 효율이 떨어진 특장택시 5대는 연말까지 하이브리드 차량으로 교체된다.

이은혜 전주시 교통정책과장은 “바우처택시 이용이 늘어나면 특장택시가 꼭 필요한 휠체어 이용자에게 차량을 더 신속하게 배차할 수 있을 것으로 기대한다”며 “교통약자의 이동권 보장과 이용 편의 향상을 위해 특별교통수단 운영 체계를 지속해서 보완해 나가겠다”고 말했다.