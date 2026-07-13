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본문 요약

부산시는 13일부터 끼인세대 자격증 시험 응시료 지원 사업을 시작한다고 이날 밝혔다.

가까운 미래에 직장을 잃거나 바꿔야 한다고 느끼는 비중이 56.9%에 달해 전체 세대 평균보다 4.3%포인트 높게 나타났다.

조사 결과 동남권 끼인세대는 전반적인 일상생활과 가정, 직장 등 영역에서 전체 세대보다 스트레스가 높은 것으로 나타나기도 했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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고용 불안·직장 스트레스 높은 ‘끼인세대’···부산시, 국가자격증 응시료 지원

입력 2026.07.13 11:08

수정 2026.07.13 12:52

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  • 김준용 기자

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부산시청사 전경. 부산시 제공

부산시청사 전경. 부산시 제공

부산시는 중·장년층을 대상으로 자격증 시험 응시료를 지원하는 사업을 추진한다고 13일 밝혔다.

이 사업은 은퇴 이후의 삶에 불안감이 큰 이른바 ‘끼인세대’를 돕기 위해 마련됐다. 사업 대상은 만 40~54세로, 신청일 기준 주민등록 주소지가 부산인 1972~1986년 출생자이다. 미취업 상태이거나 사업자 등록이 되어 있지 않아야 혜택을 볼 수 있다.

대상자로 선정되면 국가자격증 시험 응시료의 90%를 1인당 연간 10만원까지 지원 받을 수 있다. 한국산업인력공단(Q-Net)에서 시행하는 국가기술·전문자격시험(운전면허 제외)이 포함된다.

또한 국가공인자격시험과 토익(TOEIC)·HSK·JLPT 등 어학시험 응시료까지 혜택 범위에 속한다. 배정 예산 1억원이 소진되면 사업은 조기 종료된다.

끼인세대는 지역 경제 성장의 핵심이지만 청년과 노인층에 비해 정책적 관심이 부족한 세대라고 부산시는 설명했다.

시에 따르면 끼인세대는 부산 전체 인구의 28.8%(94만7739명)를 차지한다. 동남지방데이터청이 지난달 발표한 자료를 보면, 2025년 기준 동남권(부산·울산·경남지역) 끼인세대의 고용률은 79.3%로 비교적 높은 수준을 기록했다.

다만 이들이 느끼는 고용 불안은 심한 것으로 조사됐다. 해당 연령대의 56.9%는 ‘가까운 미래에 직장(직업)을 잃거나 바꿔야 한다고 느낀다’고 답했다. 이는 전체 평균(52.7%)보다 4.3%포인트 높은 수준이다.

일상과 가정, 직장 등 생활 전반에서 느끼는 스트레스 역시 전체 세대에 비해 높은 것으로 나타나기도 했다.

스트레스를 느끼는 곳이 ‘직장’이라는 응답은 67.2%(전체 61.8%)였다. 이어 ‘일상’이라고 답한 끼인세대는 43.9%(전체 39.9%), ‘가정’ 37.7%(전체 34.5%)로 각각 집계됐다.

김기환 부산시 디지털경제실장은 “이번 사업이 새로운 분야에 도전하고 재취업을 준비하는 지역 중·장년층의 경제적 부담을 실질적으로 덜어주기를 바란다”고 말했다.

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