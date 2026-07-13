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본문 요약

강원 원주혁신도시와 서울을 잇는 직통버스가 오는 20일부터 운행된다.

직통 노선이 개통되면 원주혁신도시에서 서울까지 운행 거리가 기존보다 14.6㎞ 단축된 총 121.2㎞로 줄어든다.

원주시는 버스 정류장 등 관련 시설 정비를 마친 뒤 오는 20일부터 원주혁신도시~서울을 오가는 직통버스를 본격적으로 운행할 계획이다.

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원주 혁신도시~서울 직통버스 개통···20일부터 운행 시작

입력 2026.07.13 11:12

  • 최승현 기자

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서울까지 14.6㎞ 단축, 교통편의 향상 기대

원주시청 전경. 원주시 제공

원주시청 전경. 원주시 제공

강원 원주혁신도시와 서울을 잇는 직통버스가 오는 20일부터 운행된다.

원주시는 13일 투자상담실에서 (주)동부고속, (주)중앙고속, (재)원주의료기기산업진흥원 관계자 등이 참석한 가운데 ‘원주혁신도시~서울 간 직통 고속버스 개통 및 운영을 위한 상생발전 업무협약’을 체결했다.

이번 협약은 강원혁신도시 이전 공공기관 노동조합협의회가 지속해서 건의해 온 교통 접근성과 정주 여건 개선을 위해 마련됐다.

직통 노선이 개통되면 원주혁신도시에서 서울까지 운행 거리가 기존보다 14.6㎞ 단축된 총 121.2㎞로 줄어든다.

원주시는 버스 정류장 등 관련 시설 정비를 마친 뒤 오는 20일부터 원주혁신도시~서울을 오가는 직통버스를 본격적으로 운행할 계획이다.

노선 분리에 따라 원주의료기기산업진흥원이 새로운 기점으로 운영되면서 승차권 예매 등 이용 편의도 한층 개선될 것으로 기대된다.

구자열 원주시장은 “취임 후 첫 업무협약인 만큼 의미가 더욱 크다”며 “직통버스 개통을 계기로 혁신도시 주민과 공공기관 임직원들의 교통 불편이 해소될 것으로 기대된다”고 말했다.

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