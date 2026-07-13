창간 80주년 경향신문

야구장서 관람석서 “핫도그·닭강정 하나요” 주문된다···조리식품 이동판매 허용

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

정부가 프로야구장 관람석에서 핫도그·닭강정·츄러스 등 조리식품을 좌석까지 가져가 판매하는 '이동판매'를 허용하기로 했다.

그동안 국내 프로야구장에서는 맥주만 이동판매가 가능했지만, 앞으로는 일정한 위생 기준을 충족하면 조리식품도 관람석에서 판매할 수 있게 된다.

식품의약품안전처와 국무조정실 규제합리화위원회는 13일 '야구장 등 체육시설 내 조리식품 이동판매'를 허용한다고 밝혔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

야구장서 관람석서 “핫도그·닭강정 하나요” 주문된다···조리식품 이동판매 허용

입력 2026.07.13 11:14

수정 2026.07.13 11:30

펼치기/접기
  • 이혜인 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가

현행 관람석 이동판매는 맥주만

하이볼·아이스크림 등도 판매 가능

정부가 프로야구장 관람석에서 핫도그·닭강정·추로스 등 조리식품을 좌석까지 가져가 판매하는 ‘이동판매’를 허용하기로 했다. 사진은 잠실 야구장에서 경기를 보는 관람객들의 모습. 정지윤 선임기자

정부가 프로야구장 관람석에서 핫도그·닭강정·추로스 등 조리식품을 좌석까지 가져가 판매하는 ‘이동판매’를 허용하기로 했다. 사진은 잠실 야구장에서 경기를 보는 관람객들의 모습. 정지윤 선임기자

정부가 프로야구장 관람석에서 핫도그·닭강정·추로스 등 조리식품을 좌석까지 가져가 판매하는 ‘이동 판매’를 허용하기로 했다. 그동안 국내 프로야구장에서는 맥주만 이동 판매가 가능했지만, 앞으로는 일정한 위생 기준을 충족하면 조리식품도 관람석에서 판매할 수 있게 된다.

식품의약품안전처와 국무조정실 규제합리화위원회는 13일 ‘야구장 등 체육시설 내 조리식품 이동 판매’를 허용한다고 밝혔다. 미국 등에서는 핫도그와 맥주 등을 관람석에서 판매하는 문화가 보편화해 있지만, 국내에서는 2016년부터 맥주 이동 판매만 제한적으로 허용돼 왔다. 핫도그 등 조리식품은 허용 여부가 명확하지 않았으나, 정부기관의 법령 유권해석을 거쳐 앞으로는 이동판매를 허용하기로 했다.

허용 대상은 야구장 등 체육시설에서 판매하는 조리식품이다. 핫도그를 비롯해 추로스, 닭강정, 하이볼 등을 이동 판매할 수 있다. 음료수와 아이스크림 등 가공식품도 냉장·냉동 등 적정 보관온도를 유지하면 판매가 가능하다.

다만 음식의 품질을 유지할 수 있어야 하며 식중독 위험이 큰 품목은 이동 판매를 권장하지 않는다. 식약처는 김밥과 도시락, 샌드위치 등도 이동 판매는 가능하지만 고온·다습한 야외 환경에서는 식중독 위험이 커 이동 판매 품목으로는 권장하지 않는다고 밝혔다.

정부는 또 이동 판매 시간은 최대 2시간 이내를 권장하고, 소비자에게는 즉시 섭취해야 한다고 안내하도록 했다. 관람석에서 판매하고 남은 조리식품은 다시 매장에서 판매하지 않는 것이 바람직하다고 덧붙였다.

이동 판매자는 손 씻기와 청결한 복장 유지 등 개인위생 수칙을 지켜야 한다. 조리식품을 직접 취급하는 경우에는 식품위생법에 따른 건강진단도 받아야 한다. 운반용 상자는 세척·살균하는 등 위생적으로 관리해야 하며, 이동 판매 과정에서도 식품이 외부 오염에 노출되지 않도록 해야 한다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글