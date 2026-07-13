야구장서 관람석서 “핫도그·닭강정 하나요” 주문된다···조리식품 이동판매 허용

현행 관람석 이동판매는 맥주만 하이볼·아이스크림 등도 판매 가능

정부가 프로야구장 관람석에서 핫도그·닭강정·추로스 등 조리식품을 좌석까지 가져가 판매하는 ‘이동 판매’를 허용하기로 했다. 그동안 국내 프로야구장에서는 맥주만 이동 판매가 가능했지만, 앞으로는 일정한 위생 기준을 충족하면 조리식품도 관람석에서 판매할 수 있게 된다.

식품의약품안전처와 국무조정실 규제합리화위원회는 13일 ‘야구장 등 체육시설 내 조리식품 이동 판매’를 허용한다고 밝혔다. 미국 등에서는 핫도그와 맥주 등을 관람석에서 판매하는 문화가 보편화해 있지만, 국내에서는 2016년부터 맥주 이동 판매만 제한적으로 허용돼 왔다. 핫도그 등 조리식품은 허용 여부가 명확하지 않았으나, 정부기관의 법령 유권해석을 거쳐 앞으로는 이동판매를 허용하기로 했다.

허용 대상은 야구장 등 체육시설에서 판매하는 조리식품이다. 핫도그를 비롯해 추로스, 닭강정, 하이볼 등을 이동 판매할 수 있다. 음료수와 아이스크림 등 가공식품도 냉장·냉동 등 적정 보관온도를 유지하면 판매가 가능하다.

다만 음식의 품질을 유지할 수 있어야 하며 식중독 위험이 큰 품목은 이동 판매를 권장하지 않는다. 식약처는 김밥과 도시락, 샌드위치 등도 이동 판매는 가능하지만 고온·다습한 야외 환경에서는 식중독 위험이 커 이동 판매 품목으로는 권장하지 않는다고 밝혔다.

정부는 또 이동 판매 시간은 최대 2시간 이내를 권장하고, 소비자에게는 즉시 섭취해야 한다고 안내하도록 했다. 관람석에서 판매하고 남은 조리식품은 다시 매장에서 판매하지 않는 것이 바람직하다고 덧붙였다.

이동 판매자는 손 씻기와 청결한 복장 유지 등 개인위생 수칙을 지켜야 한다. 조리식품을 직접 취급하는 경우에는 식품위생법에 따른 건강진단도 받아야 한다. 운반용 상자는 세척·살균하는 등 위생적으로 관리해야 하며, 이동 판매 과정에서도 식품이 외부 오염에 노출되지 않도록 해야 한다.