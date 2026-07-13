서울시민 깨끗한 물 마시도록···노후 상수도관 연말까지 111㎞ 정비

서울시가 안정적인 수돗물 공급을 위해 장기사용 상수도관 정비사업을 본격 추진한다고 13일 밝혔다.

올해 정비 목표 물량은 지난해보다 22% 늘어난 111㎞로, 관로 상태와 누수 이력, 지반 특성 등을 종합적으로 분석해 취약관부터 순차적으로 정비를 실시하고 있다.

시는 매년 30년을 초과한 상수도관을 혼탁수·누수·지반 취약 우려에 따라 장기사용관으로 분류하고, 우선순위 분석을 거쳐 매년 정비작업을 진행하고 있다. 2020년부터 현재까지 총 364㎞를 정비했으며, 남은 물량은 2710㎞다.

지난해 교통소통대책 등 사전절차를 거쳐 선정한 취약관로 111㎞는 연말까지 정비를 완료할 계획으로, 현재까지 33.7㎞ 구간 정비를 마무리했다.

장기사용 상수도관 누수로 인한 지반침하로 이어질 가능성도 있는 만큼 서울시는 2028년까지 7271억원을 투입해 특히 누수에 취약한 지역의 상수도관 집중 정비도 추진한다. 지하안전정보시스템(JIS)의 최근 5년간 자료에 따르면 상수도관 손상에 따른 지반 침하는 전체 침하 사고의 6.1%에 불과하지만 잠재적 위험을 최소화하기 위해 선제적 조치를 하겠다는 것이다.

다만 장기 사용 상수도관 정비 사업에는 큰 예산이 들어가는 만큼 시는 국비 지원 대상 사업 선정을 추진하는 등 사업 재원 마련도 병행한다.

권민 서울아리수본부장은 “상수도관 정비 사업은 시민들에게 깨끗한 수돗물을 안정적으로 공급하는 것은 물론, 지반 침하 등 안전사고를 예방해 시민의 안전을 지키는 핵심 기반 시설 투자”라며 “연간 정비 목표를 차질 없이 추진해 시민들이 더욱 안심하고 아리수를 이용할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.