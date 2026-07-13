장강명 ‘먼저 온 미래’, 교보문고 선정 ‘올해의 인문교양 대상’

‘청킹맨션의 보스는 알고 있다’ ‘쇳돌’은 2·3위

장강명 작가의 <먼저 온 미래>(동아시아)가 교보문고 선정 ‘올해의 인문교양 대상’ 도서가 됐다.

교보문고는 13일 평가위원 62인의 추천을 통해 장강명의 <먼저 온 미래>를 ‘2026 교보문고 인문교양 대상’에 선정했다고 밝혔다. 평가위원들은 지난 1년간(2025년 6월 1일~2026년 5월 31일) 출간된 인문교양 도서 가운데 주목할 만한 비문학 도서를 추천했고, <먼저 온 미래>가 가장 많은 추천을 받았다.

<먼저 온 미래>는 2016년 바둑기사 이세돌과 인공지능(AI) 알파고의 대국 이후, AI가 먼저 도래한 바둑계를 취재한 책이다. AI가 인간의 일, 경험, 가치에 미치는 영향을 바둑계 안팎 인물의 목소리로 풀어냈다. <먼저 온 미래>는 평가위원들로부터 총 11표를 얻었다. 과학 커뮤니케이터 궤도는 “기술의 속도에 압도된 시대에 우리가 무엇을 두려워하고, 무엇을 선택해야 하는지 묻는 책”이라고 평했다. 이은혜 글항아리 편집장은 “인간 정신의 격하와 존재의 전환 예고를 가장 생생한 육성 언어와 마음들로 담아냈다”고 평했다. 기자 출신의 장강명 작가는 <한국이 싫어서> <댓글부대> 등 픽션과 논픽션을 오가며 활약해왔다.

2위는 오기와 사야카의 <청킹맨션의 보스는 알고 있다>(갈라파고스), 3위는 이라영의 <쇳돌>(동녘)이 선정됐다. 이밖에 <이야기꾼 에세이>, <빛을 먹는 존재들>, <나쁜 유전자> 등도 추천받았다. 교보문고 인문교양 대상 기획전 홈페이지(https://event.kyobobook.co.kr/make/247642)에서는 전체 추천 도서와 평가위원 추천사를 볼 수 있다.