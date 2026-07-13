전남광주, 2030년까지 밀원숲 3825㏊ 늘린다

359억원 투입…개화기 다른 수종 확대 “산주·양봉농가 단계졀 수익 창출 기대”

전남광주통합특별시는 2030년까지 359억원을 들여 21개 시·군·구에 밀원숲 3825㏊를 추가 조성한다고 13일 밝혔다. 기후변화로 줄어드는 꿀벌 먹이원을 확보하고 산주와 양봉농가의 소득 기반을 넓히려는 취지다.

전남광주통합시는 이를 위해 ‘제3차 밀원숲 조성 5개년 계획(2026~2030년)’을 수립했다. 2016년부터 지난해까지 두 차례에 걸쳐 밀원숲 743㏊를 조성한 데 따른 후속 조치다. 이번 계획이 완료되면 지역 밀원숲은 모두 1만1258㏊로 늘어난다.

계획은 아까시나무 중심의 밀원숲에 개화 시기가 다른 나무를 더 심는 것이 핵심이다. 헛개나무와 쉬나무, 백합나무, 황칠나무, 이나무, 피나무 등을 심어 벌꿀을 채취할 수 있는 기간을 늘릴 계획이다.

양봉농가는 꽃에서 꿀을 얻고, 산주는 나무가 자란 뒤 열매와 잎, 가지 등을 활용해 수익을 낼 수 있도록 한다.

백합나무와 황칠나무 묘목은 연간 68만그루씩 생산하고 있다. 이나무와 쉬나무 묘목도 2028년부터 공급을 늘릴 예정이다.

오는 9월 개정 산림자원법이 시행되면 공유림과 산림 피해지역 등에 30㏊ 이상 규모의 밀원수 특화단지도 조성한다.

해안 지역에는 황칠나무와 동백나무를, 내륙에는 밤나무와 헛개나무, 쉬나무를 심는다. 생활권 주변에는 산벚나무와 이팝나무를 확대할 계획이다.

전남광주통합시는 계획이 완료되면 꿀벌 약 3억8000만마리가 이용할 수 있는 먹이원이 추가로 확보될 것으로 예상한다. 벌꿀 생산과 관광 분야에서는 146억원 규모의 경제적 효과가 발생할 것으로 추산했다.

강신희 시 산림자원과장은 “지역별 여건에 맞는 수종을 심고 사후관리를 강화해 지속 가능한 산림·양봉 상생 모델로 정착시키겠다”고 말했다.