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전남광주, 2030년까지 밀원숲 3825㏊ 늘린다

입력 2026.07.13 11:27

구글 선호 매체로 추가

359억원 투입…개화기 다른 수종 확대

“산주·양봉농가 단계졀 수익 창출 기대”

전남광주 고흥군 포두면 봉림리 밀원숲 전경. 전남광주통합특별시 전경

전남광주 고흥군 포두면 봉림리 밀원숲 전경. 전남광주통합특별시 전경

전남광주통합특별시는 2030년까지 359억원을 들여 21개 시·군·구에 밀원숲 3825를 추가 조성한다고 13일 밝혔다. 기후변화로 줄어드는 꿀벌 먹이원을 확보하고 산주와 양봉농가의 소득 기반을 넓히려는 취지다.

전남광주통합시는 이를 위해 ‘제3차 밀원숲 조성 5개년 계획(2026~2030년)’을 수립했다. 2016년부터 지난해까지 두 차례에 걸쳐 밀원숲 743㏊를 조성한 데 따른 후속 조치다. 이번 계획이 완료되면 지역 밀원숲은 모두 1만1258㏊로 늘어난다.

계획은 아까시나무 중심의 밀원숲에 개화 시기가 다른 나무를 더 심는 것이 핵심이다. 헛개나무와 쉬나무, 백합나무, 황칠나무, 이나무, 피나무 등을 심어 벌꿀을 채취할 수 있는 기간을 늘릴 계획이다.

양봉농가는 꽃에서 꿀을 얻고, 산주는 나무가 자란 뒤 열매와 잎, 가지 등을 활용해 수익을 낼 수 있도록 한다.

백합나무와 황칠나무 묘목은 연간 68만그루씩 생산하고 있다. 이나무와 쉬나무 묘목도 2028년부터 공급을 늘릴 예정이다.

오는 9월 개정 산림자원법이 시행되면 공유림과 산림 피해지역 등에 30㏊ 이상 규모의 밀원수 특화단지도 조성한다.

해안 지역에는 황칠나무와 동백나무를, 내륙에는 밤나무와 헛개나무, 쉬나무를 심는다. 생활권 주변에는 산벚나무와 이팝나무를 확대할 계획이다.

전남광주통합시는 계획이 완료되면 꿀벌 약 3억8000만마리가 이용할 수 있는 먹이원이 추가로 확보될 것으로 예상한다. 벌꿀 생산과 관광 분야에서는 146억원 규모의 경제적 효과가 발생할 것으로 추산했다.

강신희 시 산림자원과장은 “지역별 여건에 맞는 수종을 심고 사후관리를 강화해 지속 가능한 산림·양봉 상생 모델로 정착시키겠다”고 말했다.

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